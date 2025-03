Donne e sport, una serata del Panathlon Club di Arezzo

Arezzo, 19 marzo 2025 – Lunedì prossimo alle 20 all’Hotel Etrusco di Arezzo serata del Panathlon Club di Arezzo dal titolo <DONNE & SPORT> Saranno presenti: MATILDE CALVELLI, che giovanissima, decide di lasciare Subbiano per dedicarsi alla pallavolo e gioca ora in serie B1 a Riccione; ELENA CARBONI, figlia dell'ex calciatore e allenatore Guido e nipote di Amedeo che è stato calciatore di alto livello, giocatrice di tennis e maestra di padel, una disciplina che sta coinvolgendo sempre più praticanti , e che si dedica anche alle persone più deboli; DILETTA CUCCINIELLO, assistente arbitrale della sezione Aia di Arezzo ruolo Can D.

SUOR ELENA TUCCITTO che dopo essere stata una campionessa di karate è diventata suora ormai da diversi anni.

Ci saranno anche ELISA STOCCHI presidente della Ginnastica Falciai e delegato provinciale della Federazione Ginnastica provinciale, ALESSANDRA SEVERI responsabile marketing Arezzo calcio..