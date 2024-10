Arezzo, 4 ottobre 2024 – Domenica contro Quarrata esordio casalingo per la BC Servizi Arezzo Al Palasport Estra amaranto contro la bestia nera delle scorse stagioni

Domenica 6 Ottobre alle ore 18, arbitri Nocchi di Vicopisano (PI) e Cavasin di Rosignano Marittimo (LI), la BC Servizi Scuola Basket Arezzo ospiterà la CLS Quarrata nel primo appuntamento casalingo del campionato di Serie B 2024-2025. Dopo la sconfitta di Siena lo staff tecnico della BC Servizi ha lavorato per prepararsi al meglio contro un avversario che nelle ultime sfide ha sempre fatto masticare amaro alla SBA. Confermato in panchina coach Tonfoni, Quarrata si basa sull'ossatura della rosa che nel campionato scorso aveva ben figurato raggiungendo i PlayOff, a cui sono stati aggiunti Artioli da Prato e Calabrese da USE Empoli oltre a due giovani interessanti come Bortnikovs da Crema e Nyuol da Latina. Anche la compagine pistoiese è stata sconfitta all'esordio cercherà quindi al Palasport Estra di mettere in campo tutte le energie per trovare il primo successo stagionale. La BC Servizi ha lavorato in settimana partendo dalle buone cose viste nel secondo tempo di Siena, con il chiaro obiettivo di allungare il trend positivo per tutto l'arco dei 40 minuti in modo da poter avere tutte le carte in regola per mettere in difficoltà gli avversari. La SBA confida in vista dell'esordio casalingo anche nell'apporto del proprio pubblico, autentico fattore nello scorso campionato, con l'augurio che torni a gremire il Palasport Estra per sostenere questo nuovo gruppo in un campionato difficile come quello di Serie B. Per tutti i tifosi amaranto l'appuntamento con la prima palla a due al Palasport Estra è fissato per Domenica alle ore 18.