Domenica 29 settembre, l’ACF Arezzoin trasferta per giocare contro il Bologna

Arezzo, 28 settembre 2024 – Domenica 29 settembre, l’ACF Arezzo andrà in trasferta per giocare contro il Bologna al Centro Sportivo “Luciano Bonarelli” di Granarolo dell’Emilia.

Le citte amaranto arrivano a questa quarta giornata di campionato da imbattute, dopo aver conquistato 7 punti sui 9 disponibili. Le ragazze di Ilaria Leoni cercheranno di portare avanti la loro striscia di imbattibilità, per eguagliare il record dello scorso anno di 5 partite senza sconfitta. Davanti a loro, però, c’è il Bologna, una formazione ostica. Lo scorso anno L’Arezzo non è mai riuscito a portare a casa i tre punti contro le rossoblù. Una sconfitta e un pareggio per le citte amaranto.

Il Bologna, alla sua seconda stagione in Serie B, ha messo in chiaro da subito che ha come obiettivo la promozione in Serie A.

Le convocate dall’allenatrice Ilaria Leoni per la partita sono:

PORTIERI: Bartalini Viola, Nardi Carlotta, Pieri Perla

DIFENSORI: Lorieri Sofia, Blasoni Francesca, Bruni Beatrice, Toomey Melissa, Tuteri Maria Giulia, Zito Simona, Nasoni Sara

CENTROCAMPISTI: Corazzi Azzurra, Licco Marica, Martino Giulia, Barsali Irene, Lunghi Susanna

ATTACCANTI: Carcassi Alessia, Fracas Teresa, Prinzivalli Elena, Taddei Paola, Santini Margherita, Santini Martina

--