Decisivo il rigore a favore del Cesena. Si interrompe la striscia positiva delle amaranto. ACF Arezzo - Cesena 0-1

Arezzo, 23 marzo 2025 – L’ACF Arezzo torna al “Città di Arezzo” per la 22° giornata di Serie B contro il Cesena. Forte di tre vittorie consecutive, le amaranto cercheranno di portare avanti la striscia positivia.

ACF AREZZO – CESENA

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri (84’ Torres), Licco, Corazzi (76’ Lunghi), Carcassi (45’ Taddei), Bruni, Zito (55’ Blasoni), Lorieri, Martino, Fortunati, Razzolini (55’ Razzolini)

A disposizione: Verano, Lunghi, Torres, Taddei, Prinzivalli, Perfetti, Toomey, Santini Martina, Blasoni

All. Ilaria Leoni

Cesena: Serafino, Mak, Trevisan, Casadei, Tironi (69’ Testa S.), Petrova (76’ D’Elia), Groff, Lamti, De Sanctis, Vergani, Di Luzio

A disposizione: Belli, Bardi, D’Elia, Amaduzzi, Dumitru, Milan, Testa Sofia, Testa Emanuela, Calegari

All. Alain Conte

Marcatrici: Tironi (30’),

Ammonite: Bruni (60’), Petrova (72’), Corazzi (76’)

Angoli: 4-5

Recupero: 0-4’

PRIMO TEMPO

3’ La prima occasione della partita è del Cesena. Fortunati entra fallosamente su una delle giocatrici ospiti e il direttore di gioco assegna la punizione. La batte Mak che mette in area una palla buona per la testa di una delle sue compagne. Il pallone finisce a lato della porta protetta da Bartalini.

6’ Il Cesena va vicino al vantaggio. Le ospiti pressano la difesa amaranto, che non riesce a recuperare palla e a spazzare. La palla è buona per Tironi che tenta la conclusione sul palo lontano. Il pallone impatta la traversa e torna in campo.

14’ L’Arezzo arriva per la prima volta al tiro. Corazzi batte una punizione che però viene respinta dalla difesa ospite. Il pallone viene recuperato da Licco. La 6 scarica nuovamente alla 8 prima di entrare in area e ricevere palla nuovamente. La centrocampista va al tiro, ma è centrale e Serafino blocca tra i guantoni senza difficoltà.

18’ Lorieri mette una palla in area dalla sinistra. Inizialmente non trova nessuna delle compagne, ma grazie ad un rimpallo la palla finisce sul corpo di Carcassi e si indirizza verso la porta di Serafino. Sfera di gioco al lato di poco.

19’ L’Arezzo ci va nuovamente vicino. Dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo è di nuovo Lorieri che da una posizione defilata mette la palla in area. Carcassi sembra poterci arrivare, ma Serafino respinge in pugno.

22’ Martino si spinge in fase offensiva e trova uno spiraglio tra la difesa del Cesena. La numero 77 va al tiro dalla distanza che finisce però a lato.

30’ Gol Cesena. Il Cesena arriva nell’area dell’Arezzo con Petrova che va al tiro. Zito cerca di intercettare il lancio, ma fa fallo di mano e viene assegnato rigore al Cesena. Tironi si presenta dal dischetto e batte Bartalini mettendo la palla nell’angolo destro.

33’ L’Arezzo reagisce subito. Da una punizione Martino mette la palla in area e trova Carcassi di testa. Il tiro è indirizzato bene, ma Serafino riesce a parare.

35’ Il Cesena va vicino al raddoppio. Le ospiti continuano a pressare in avanti e superano Bruni. Petrova da una posizione defilata trova il tiro. Bartalini in spaccata riesce a deviare in calcio d’angolo.

40’ Ancora Cesena. Dalla sinistra le ospiti ci provano con Casadei che cerca il tiro in diagonale. La palla finisce sul fondo.

SECONDO TEMPO

48’ Il Cesena va vicino al raddoppio. Da un calcio di punizione, la palla arriva rasoterra nell’area di Bartalini. Il pallone è indirizzato a Di Luzio, ma l’estremo difensore amaranto ci arriva per prima in uscita e respinge.

49’ L’Arezzo risponde subito. Fortunati da una rimessa laterale passa la palla a Taddei che va al tiro da una posizione defilata. Il pallone colpisce l’esterno della rete.

51’ Ancora Cesena. Tironi supera Bruni ed entra in area. Mette la palla al centro, cercando Di Lizio che scivola. Fortunati di testa allontana, ma la sfera di gioco torna tra i piedi della 9 ospite che va al tiro. Bartalini blocca tra i guantoni.

52’ Taddei ci prova nuovamente dopo aver recuperato una palla in attacco. Il tiro, però, non impensierisce Serafino.

60’ Occasione Arezzo. Licco conquista una punizione da una mattonella centrale fuori dall’area di rigore. A battere il calcio piazzato ci pensa Blasoni che cerca direttamente la porta. Il pallone finisce di poco sopra la traversa.

63’ L’Arezzo cerca il pareggio. Prinzivalli controlla bene il pallone e lo mette nel mezzo. Serafino esce, ma smanaccia soltanto non prendendo la palla. Taddei cerca di sfruttare l’occasione, ma la difesa del Cesena rimane compatta, non lasciandole spazio. L’estremo difensore delle ospiti riprende posizione e prende la sfera di gioco tra i guantoni.

70’ Occasione dalla bandierina per l’Arezzo. Martino va a battere il corner e crossa in area. Trova la testa di Blasoni che va al tiro. Palla fuori di poco.

73’ L’Arezzo trova il pareggio. Prinzivalli va a battere una punizione sulla destra. Mette la palla in area e Taddei va al colpo di testa battendo Serafino. L’arbitro annulla tutto per fuorigioco.

76’ Occasione Cesena. Da una punizione le ospiti trovano le ospiti di una delle loro attaccanti. Palla di poco al lato del palo.

77’ Ancora le ospiti. Bartalini sembra essere stata superata con la palla pronta a carambolare in rete. Bruni salva sulla linea.

82’ Il Cesena continua a cercare il secondo gol. Bartalini in uscita para in due tempi.

87’ L’Arezzo ci prova nel finale. La palla finisce a Prinzivalli al limite dell’area. La numero 31 va al tiro, ma Serafino para in due tempi, nonostante Blasoni provi ad infastidirla.

89’ Altra occasione per le amaranto. Licco prova la conclusione al volo dalla cunetta dell’area di rigore. Palla sopra la traversa di poco.

90’ Il Cesena torna ad attaccare la porta dell’Arezzo. Brava Bartalini ad uscire con tempismo e a spedire in calcio d’angolo.

90’+2’ Bruni ferma l’ennesimo attacco delle ospiti, entrando con tempismo.

È bastato il rigore assegnato al Cesena nel primo tempo a decidere la partita. Striscia positiva dell’Arezzo interrotta.