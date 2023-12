Contratto STORICO. ’Paperone’ Ohtani. Settecento milioni per 10 anni ai Dodgers

Più di Cristiano Ronaldo, più di Lionel Messi ma anche più di stelle dell‘Nba come LeBron James o campioni della F1 come Max Verstappen. Il giapponese Shohei Ohtani (nella foto) ha firmato un contratto da 700 milioni in dieci anni ed è diventato lo sportivo più pagato al mondo. Il nome in Europa non dice molto ma negli Usa e in Giappone è considerato una stella, a soli 29 anni uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi di baseball.

Ohtani era free agent, ovvero poteva firmare per qualsiasi altra franchigia della Major League di baseball in quanto il suo precedente contratto era in scadenza. I club nordamericani si sono scatenati e si sono detti pronti a qualsiasi offerta per accaparrarsi il campione giapponese. L‘hanno spuntata i Los Angeles Dodgers. Ohtani quindi non cambierà neanche città in quanto finora ha giocato per un‘altra squadra cittadina: i Los Angeles Angels. Il campione nipponico in questi anni è diventato una leggenda del baseball: in uno sport come il baseball dove le statistiche sono la base di qualsiasi ragionamento anche da parte dei tifosi, Ohtani è risultato il miglior lanciatore ma anche il miglior battitore cioè il migliore sia in fase di difesa che di attacco.

Pochi giorni fa aveva fatto clamore il contratto da 550 milioni di dollari firmato da un altro 29enne, lo spagnolo Jon Rahm, con la Lega Araba di Golf. Lo sport sembra ormai non avere più limiti economici. L‘eccezionalità dell‘accordo di Ohtani sta nel fatto che i 700 milioni fanno riferimento esclusivamente al contratto.