Arezzo, 19 agosto2024 – Conto alla rovescia per l’avvio della nuova stagione del Tennis Giotto. La prima data fissata sul calendario è lunedì 9 settembre quando i campi di via Divisione Garibaldi torneranno ad animarsi con la ripartenza dei corsi della scuola tennis e della scuola padel che saranno rivolti ad aspiranti tenniste e tennisti nati a partire dal 2020. L’avvio degli allenamenti sarà caratterizzato, come consuetudine, da una settimana a porte aperte dove conoscere le due discipline e mettersi alla prova nei primi colpi con la racchetta, iniziando un’attività motoria di base che proseguirà poi ininterrottamente per nove mesi fino a venerdì 13 giugno 2025 e che proporrà lo sport in una dimensione ludica e non agonistica.

Questo percorso sarà curato da un gruppo di maestri coordinato nella scuola tennis da Paolo Rossi e nella scuola padel da Tommaso Ricci che, in entrambe le specialità, si occuperanno dell’accoglienza dei nuovi bambini e delle nuove bambine a cui sarà poi proposta una lezione introduttiva incentrata tra giochi, esercizi e circuiti. La qualità delle attività del Tennis Giotto è stata certificata direttamente dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che ha riconosciuto il circolo tra le migliori Top School d’Italia per l’eccellenza dell’insegnamento a tutti i livelli: dal mini-tennis al settore agonistico. A testimoniare l’ottimo livello della proposta nelle diverse categorie sono i tanti impegni che scandiranno l’avvio della nuova stagione a partire da sabato 14 e domenica 15 settembre quando le squadre Under16 maschile, Under14 maschile e Under14 femminile scenderanno in campo alla ricerca delle qualificazioni per le fasi finali dei campionati italiani. Queste tre formazioni sono emerse nei rispettivi campionati regionali e hanno meritato l’accesso alla fase interregionale di macroarea che definirà le otto finaliste da tutta la penisola che il fine settimana successivo potranno contendersi lo scudetto nelle final eight nazionali. Con l’arrivo dell’autunno, invece, i riflettori del Tennis Giotto saranno orientati verso le prime due squadre maschili e femminili che vivranno una stagione storica perché, per la prima volta, saranno entrambe impegnate nel prestigioso palcoscenico della serie A2. La compagine maschile è al secondo anno in questo campionato dopo aver raggiunto i Play Off per la promozione in A1 nel 2023, mentre la formazione femminile è reduce da tre promozioni consecutive dalla C alla A2 e vivrà la grande emozione del debutto assoluto in questa categoria.