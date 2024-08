“Congratulazioni al castiglionese Andrea Papponi per l’oro al Campionato del Mondo Medici di Budapest”

Arezzo, 6 agosto 2024 – “Congratulazioni al castiglionese Andrea Papponi che nel Campionato del Mondo Medici svoltosi a Budapest in Ungheria ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di Campione del Mondo nel singolare individuale +55, battendo in finale il Lettone Egils Valeinis, già vincitore di 10 titoli mondiali. Vinta anche la medaglia d’argento nella competizione tra Nazioni, tra le quali erano presenti quest’anno anche Stati Uniti, Australia e Indonesia. Medaglia d’argento anche nel doppio individuale +55. La Castiglioni sportiva nel mondo”

Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani delle vittorie siglate da Andrea Papponi, odontoiatra di professione con la grande passione per il tennis.

Nei giorni scorsi si è svolto in Ungheria e, per la precisione a Budapest, il Campionato del Mondo Medici che si è concluso con la conquista di Andrea Papponi a Campione del Mondo nel singolare individuale +55 battendo in finale l’eterno rivale Lettone Egils Valeinis, vincitore di 10 titoli mondiali e “che mi aveva battuto 3 volte, negli ultimi anni, in finali combattutissime. La vittoria è arrivata dopo due set 6-2, 6-4. E’ stata una gioia immensa e un’enorme soddisfazione, visto l’altissimo livello dei partecipanti presenti quest’anno” racconta Andrea Papponi.

Il palmares si è poi arricchito anche di una medaglia d’argento vinta nella competizione tra Nazioni, tra le quali erano presenti quest’anno anche gli Stati Uniti, l’Australia, l’Indonesia e il Giappone.

“In Nazionale ho giocato tutti i singolari assieme al collega Alvise Zarantonello di Trento vincendoli tutti senza perdere un set. Medaglia d’argento anche nel doppio individuale +55 con il collega Stefano Fronza, anche lui trentino” conclude Andrea Papponi.