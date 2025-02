Arezzo, 10 febbraio 2025 - La diciassettesima giornata del campionato regionale di Serie C girone A.

Club Arezzo supera Colle di val d’Elsa al quinto set.

Altro successo per i Botoli che si aggiudicano al quinto set lo scontro al vertice con Colle volley ed inanellano la nona vittoria consecutiva.

I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.

Match che si preannunciava teso ed equilibrato e così è stato, grande spettacolo in campo un po' meno sugli spalti dove la tifoseria senese ha dato brutta prova di se.

Primo set è subito una lotta punto a punto, un braccio di ferro che si risolve ai vantaggi dove i Botoli di coach Morelli sono più scaltri ad accaparrarsi i punti decisivi e chiudono per 23-25.

Seconda frazione dove i padroni di casa partono forte, qualcosa si inceppa nella metà campo aretina mentre tutto gira alla perfezione per gli uomini di Calosi che grazie ad una prestazione impeccabile dei propri attaccanti si aggiudicano nettamente il set per 25-15.

Terzo set ancora una lotta punto a punto, i senesi provano l’allungo sul finale ma i Botoli non ci stanno e con un sussulto di coraggio trovano l’allungo decisivo proprio sul finale grazie ad un’ottima prova di Scarpato e Ricci conquistano il set per 27-29.

Quarto parziale sembra una fotocopia del secondo, i Nero Amaranto non riescono a mantenere un buon livello di gioco e, complice la ottima prova fornita dai padroni di casa, mollano l’osso e lasciano campo libero ai senesi che non si fanno pregare e chiudono con un netto 25-16.

Tie break vietato ai deboli di cuore,le due formazioni battagliano su ogni palla, grandi difese e spettacolo puro, Milordini e compagni trovano un allungo di tre punti che sembra essere decisivo non se dall’altra parte ci sono i Botoli, gli aretini come già dimostrato durante la stagione, non si lasciano andare ma lottano punto su punto, e riescono a ribaltare l’inerzia della partita.

Una grande difesa di Nandesi permette a Conti di incartare un cioccolatino per Pippi che con un attacco potente scardina il muro e la difesa senese per la palla della vittoria che fissa il punteggio sul 12-15 e fa esplodere la cura NeroAmaranto.

Queste le parole del Coach aretino a fine gara. “Abbiamo vinto una vera e propria battaglia durata oltre due ore e mezza, contro una grandissima squadra condotta eccellentemente da coach Calosi, che ha disputato un match da categoria superiore.

I nostri ragazzi sono stati incredibili nel saper soffrire nei momenti cruciali della gara, rimanendo compatti ed uniti e riuscendo a conquistare i punti decisivi nei momenti salienti del match. Queste battaglie ci serviranno moltissimo nella prossima fase del campionato, ma nel frattempo dobbiamo lavorare duramente per migliorare gli aspetti del nostro gioco che non funzionano al meglio, e dobbiamo rimanere concentrati sul campionato: sabato prossimo ospiteremo il Volley Arezzo dell’ottimo coach Regini, che sta disputando un campionato importantissimo; sono una squadra molto unita e collaudata, e verranno al Maccagnolo più agguerriti che mai, considerando anche l’eccellente girone di ritorno che stanno disputando, grazie all’ottima forma fisica e tecnica della squadra in questa fase di campionato. Per quanto ci riguarda, sappiamo che dobbiamo preparare al meglio la gara per ottenere più punti possibili che saranno utili e necessari nel girone dei play off.”.

Ultimo impegno della regular season vedrà i botoli impegnati nel match casalingo con Volley Arezzo Sabato 15 alle ore 18.00