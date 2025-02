Arezzo, 17 febbraio 2025 – Club Arezzo strapazza il Volley Arezzo nel Derby

Altro successo per i Botoli che si aggiudicano con un netto 3-0 (25-20; 25-11; 25-11) il derby con Volley Arezzo valevole per la ultima giornata di regular season.

I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.

Buon avvio di match per i Botoli guidati da coach Morelli che davanti ad un Maccagnolo sold out si fanno trovare subito pronti, Ricci e compagni grazie a delle buone difese mettono subito 4 punti di vantaggio sui ospiti che giocano un buon primo set ma il divario tecnico tattico è evidente, Pippi spenge a muro un buon Montini e i Botoli si aggiudicano il set per 25-20.

Secondo parziale senza storia, i nero amaranto limano qualche errore e per gli ospiti non c è nulla da fare, Rossi e compagni cadono sotto ai colpi di Conti e Nandesi che martellano, il set scivola rapidamente via e si conclude con un attacco di scarpato che fissa il punteggio sul 25-11.

Terzo parziale ancora dominato dai ragazzi di Coach Morelli, determinati a chiudere in fretta la pratica non lasciano neanche li briciole, c è spazio per l’esordio in prima squadra del palleggiatore classe 2010 Comanducci, autore di un ottimo turno in battuta condito da una bella difesa, gli ospiti non trovano contromisure e non possono fare altro che guardare la festa nero amaranto al Maccagnolo, il set si chiude con un errore di Montini che regala, con un bagher di appoggio out, il set ai Botoli con un altro 25-11.

Vittoria da tre punti che si traduce nella conquista della regular season per il secondo anno consecutivo.

Quindici vittorie su sedici incontri il bottino dei nero amaranto in questo campionato in vista del girone playoff.

Queste le parole del Coach aretino a fine gara. “Volevamo conquistare gli ultimi tre punti in palio del campionato ed i ragazzi hanno giocato un match impeccabile, dominando in entrambe le fasi gioco per tutta la gara : nel secondo e terzo set abbiamo commesso solo 2 e 3 errori gratuiti e questo la dice lunga sul livello di prestazione che abbiamo messo in campo davanti ad un Maccagnolo gremito in ogni ordine di posto. Adesso sotto con i play off, ma intanto ci godiamo anche qualche statistica del tutto impressionante : questo gruppo ha vinto due campionati di Serie C consecutivi, in due stagioni abbiamo vinto 31 gare su 34 giocate in regular season, quest’anno abbiamo vinto dieci gare consecutive ed abbiamo perso una sola volta in tutto l’anno, siamo l’unica squadra ad aver battuto almeno una volta tutte le avversarie, in casa nostra siamo imbattuti in regular season da più di due anni, ed in questi due anni abbiamo perso solamente 24 set su 121 disputati.

Tutto questo con una media d’età di squadra di 21/22 anni: tutta la città di Arezzo deve essere orgogliosa di quanto abbiamo costruito ed ottenuto in questo ciclo di lavoro, e nel movimento pallavolistico del Club Arezzo ci sono tantissimi atleti del 2008/9/10/11 ed oltre che stanno ottenendo risultati molto importanti in ogni categoria. La pallavolo aretina ha un futuro luminoso, ma adesso dobbiamo pensare al presente e dobbiamo lavorare al massimo per cercere di raggiungere l’ultimo obiettivo stagionale”.