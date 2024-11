Arezzo, 18 novembre 2024 – Club Arezzo inciampa a Cortona

Sconfitta al quinto set per i Botoli nella difficile trasferta di Cortona.

Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Salvi Opposto, Conti e Nandesi Luca schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.

Buona partenza per i nero amaranto che riescono subito a mettere in difficoltà i padroni di casa, un febbricitante Nandesi tiene le redini dell’attacco nero amaranto, Cortona non trova contromisure efficaci e il set si chiude a favore dei Botoli per 21-25

Secondo parziale arriva subito la risposta dei bianco azzurri che grazie ad un buon gioco corale e un Bettoni trascinatore prendono il largo e chiudono agilmente sul 25-18

Terza frazione sul filo di lana, i Botoli partono bene ma poi sprecano concedendo troppi errori in battuta, un finale concitato regala il set ai padroni di casa per 28-26.

Da segnalare lo spostamento il gradito rientro di Amatucci reduce dal brutto infortunio della scorsa stagione, autore di una buona prestazione.

Quarto set solido per i nero amaranto, Conti e compagni trovano delle buone giocate, Ricci solido a muro regala il set della parità per 21-25.

Quinta frazione un Club Arezzo poco lucido e stanco, ne approfittano i padroni di casa più lucidi e meno fallosi conquistando il tie break per 15-11.

Queste le parole del Coach aretino a fine gara. “Abbiamo commesso troppi errori gratuiti specialmente in battuta nel terzo set ed anche il contrattacco non è stato al nostro livello standard per quasi tutta la gara, e pertanto siamo riusciti a concretizzare molto meno di quanto era possibile nella fase break. Peccato perché nonostante una gara non troppo brillante da parte nostra, con un po’ più lucidità nella seconda parte del tie break, dove eravamo avanti 8/6, potevamo portare a casa la vittoria. Da lunedì avremo nuovamente a disposizione Nataletti e Ciabatti che erano fuori per infortunio, e recupereremo la miglior condizione fisica sia di Luca che Andrea Nandesi che la scorsa settimana hanno avuto problemi fisici non da poco, mentre per rivedere in campo Pippi dobbiamo attendere ancora qualche settimana.

Siamo già concentrati sulla prossima complicatissima sfida casalinga contro Colle, che è prima in classifica con pieno merito avendo allestito in estate un roster di primissimo livello.”

Prossimo turno lo scontro al vertice con Colle di val d’Elsa Sabato 23 al Maccagnolo.