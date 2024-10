Club Arezzo Channel, la prima Giornata del Campionato Regionale Serie C

Arezzo, 7 ottobre 2024 – Buona partenza per i nero amaranto che si aggiudicano il primo incontro del campionato per 3-0 con Foiano al Maccagnolo.

Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Salvi Opposto, Conti e Nandesi Luca schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.

Buon inizio del Match per i nero amaranto che tengono un buon ritmo in cambio palla, gli ospiti però non si fanno impensierire e rispondono palla su palla trovando anche un allungo sul finale del set e vanno in vantaggio per 22-20. I ragazzi guidati da Coach Morelli grazie ad un ottimo turno in battuta di Nandesi recuperano lo strappo e chiudono il set per 25-23.

Secondo parziale che scivola via velocemente in favore dei padroni di casa, i Botoli trovano un buon ritmo, Ricci e Scarpato si fanno trovare pronti in attacco, Conti, non ancora al massimo della condizione fisica, è comunque efficace. Il set si chiude per 25-12

Terzo parziale tra alti e bassi per gli aretini, che alternano buone giocate ad errori di concentrazione, il set, nonostante il rientro degli ospiti sul finale, si chiude in favore dei padroni di casa per 25-22.

Il Club Arezzo conquista così la vittoria rotonda per 3-0 al debutto, iniziando con il piede giusto il cammino.

“Siamo ancora lontani dalla miglior forma” - Commenta Coach Morelli - “ci servirà ancora un po' di tempo per ritrovare lo smalto della scorsa stagione e rimettere dentro i ragazzi alle prese con la riabilitazione post infortunio, da questa prima partita ci prendiamo il risultato rotondo e i tre punti in classifica, c’è ancora molta strada da fare per ottenere buone prestazioni, se vorremo competere ai piani alti dovremo fare meglio di cosi”.

Prossimo incontro quello di Sabato 19/10 valevole per la seconda giornata dove i Botoli faranno visita ad una delle formazioni più attrezzate del girone il Firenze Ovest.