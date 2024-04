Cinque medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati di Società Cadetti

Arezzo, 30 aprile 2024 – L’Alga Atletica Arezzo fa festa tra le mura amiche. Lo stadio “Tenti” ha ospitato il Campionato di Società Interprovinciale della categoria Cadetti che ha visto centinaia di atleti del biennio 2009-2010 di società aretine, fiorentine, pratesi e senesi confrontarsi in un ricco programma di gare tra velocità, salti e lanci. Il bilancio dell’Alga Atletica Arezzo è particolarmente positivo con il terzo posto nella classifica generale femminile e il sesto posto nella classifica generale maschile in virtù della somma di tutti i risultati degli atleti presenti, tra cui spiccano tre ori e due argenti.

Tra le protagoniste del Campionato di Società è rientrata Stella Arniani che, nel salto con l’asta, ha meritato la vittoria con una prestazione di 2.95 metri che corrisponde anche al suo record personale e al minimo per ottenere la qualificazione per i prossimi Campionati Italiani Cadetti. Ben due ori sono stati centrati da Filippo Misuri che ha trionfato nel salto triplo con 13.19 metri e nel salto in alto con 1.80 metri, confermandosi tra le grandi promesse dell’atletica toscana, mentre i due argenti sono arrivati con Gemma Fabbriciani nel salto in lungo con 5.09 metri e con Francesco Tortorelli nel salto triplo con il suo record personale di 12.12 metri. Un positivo piazzamento è stato centrato anche da Duccio Sandroni che ha chiuso al sesto posto i 1000 metri con il tempo di 2:59.00 minuti.

Il Campionato di Società Interprovinciale dei Cadetti è stato anticipato dal Meeting della Liberazione di Siena dove l’Alga Atletica Arezzo è scesa in pista con un numeroso gruppo di atleti e di atlete che ha ben figurato con due primi posti, tre secondi posti e quattro terzi posti. Una prestazione di assoluto rilievo è stata registrata da Mattia Falciani del 2012 che, al primo anno tra i Ragazzi, ha vinto l’oro nel salto in alto con 1.55 metri e l’argento nei 60 piani con 8.71 secondi, poi nella stessa categoria sono arrivati i bronzi di Sara Arniani nel salto in alto con 1.20 metri e di Arianna Galassi nei 60 piani con 9.14 secondi. Tra i Cadetti, invece, sono stati registrati l’oro di Duccio Sandroni nei 600 piani con 1:34.35 minuti, gli argenti di Stella Arniani negli 80 piani con 10.90 secondi e di Francesco Tortorelli nel salto in alto con 1.68 metri, e i bronzi di Flavia Matteucci negli 80 piani con 11.16 secondi e di Alessandro Segantini nei 300 piani con 41.34 secondi. Positivi piazzamenti sono stati poi raggiunti tra i Ragazzi da Gabriele Corbelli (quarto nei 60 piani con 8.81 secondi e quinto nei 600 piani con 1:54.89 minuti), Arianna Silvestri (quarta nel salto in alto con 1.20 metri), Emily Calin (quinta nei 60 piani con 9.37 secondi), Agnese Marraghini (quinta nel salto in alto con 1.15 metri) e Isabella Mencarelli (sesta nel salto in alto con 1.10 metri), tra i Cadetti da Aurora Bondi (quinta nel salto in alto con 1.34 metri) e Asia Novelli (sesta nei 600 piani con 2:02.31 minuti), e tra gli Assoluti da Filippo Guiducci (quinto nel salto in lungo con 6.71 metri) e Elena Vella (quinta nel salto in alto con 1.48 metri).