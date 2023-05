Ciclismo, grande partecipazione per il Memorial Mario Saletti “Il Falco"

Castiglione della Pescaia, 18 maggio 2023 - Grande partecipazione per la seconda edizione del Memorial Mario Saletti “Il Falco”, gara ciclistica dedicata alla categoria giovanile. Circa 90 giovanissimi dai 5 ai 12 anni hanno dato luogo ad un bellissimo pomeriggio di sport in un circuito cittadino perfettamente preparato e sorvegliato. La classifica a squadre è stata vinta dalla U.C. Donoratico davanti al’UC Coltano Grube Costruzioni e alla Una Bici per Tutti. Di seguito si riportano i vincitori di ogni singola categoria. G1M Edoardo Amato (Una bici per Tutti); G2M Tiago Parri (Ciclistica Cecina); G3M Jcopo Pistelli (G.S. Pedale Pietrasantino); G4M Mattia Bolognesi (Coltano Grube Costruzioni); G5M Edoardo Stefanini (Coltano Grube Costruzioni); G6M Alessandro Turini (Costa Etrusca); G2F Viola Marzocchi (Una bici per Tutti); G3F Adele Lorenzoni (Olimpia Valdarnese); G4F Alice Fontani (Olimpia Valdarnese); G5F Livia Gismant (Uc Donoratico); G6F Sofia Micchi (Ciclistica Cecina).