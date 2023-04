Allegri, il suo cavallo vince di corto muso il premio Seregno

Milano, 9 aprile 2023 – Stavolta la vittoria per corto muso è arrivata davvero. Anzi qualcosa di più per essere precisi. Estrosa, una delle cavalle di Max Allegri ha vinto infatti di mezza lunghezza il premio Seregno, una delle prove storiche dell'ippodromo milanese di San Siro.

Dopo la delusione per la sconfitta con la Lazio e per l'influenza, la cavallina di tre anni, ha fatto una bella sorpresa a Max Allegri che da casa, dov'è costretto per la febbre, si è goduto la vittoria che lancia la puledra tra le migliori miler della sua generazione. Estrosa aveva fatto intravedere grandi potenzialità fin dal debutto vincente, avvenuto un anno fa all'ippodromo romano delle Capanelle. Da allora ha partecipato ad altre sei corse ottenendo sempre discreti piazzamenti. Oggi sui milleseicento metri del premio Seregno, è riuscita a sovvertire il pronostico e a battere le altre cinque avversarie. Adesso la cavalla, allenata da Endo Botti e Cristiana Brivio, diventa una delle favorite per il premio Regina Elena, la più importante corsa sul miglio per cavalle di tre anni che si disputa in Italia. Per Max Allegri sarebbe la prima vittoria in una corsa di gruppo. Naturalmente andrebbe bene anche di corto muso.