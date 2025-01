La Pistoiese si arrende a Carrara: Energe dà tre punti ai padroni di casa

Carrara, 16 ottobre 2021 - Quando pareva fatta per il pari, scaduto il tempo di recupero, la Pistoiese è costretta ad alzare bandiera bianca: s’impone la Carrarese di misura, 1-0, grazie a una splendida rovesciata di Energe, che dà i 3 punti ai padroni di casa. Al 46’ della ripresa svanisce la speranza degli arancioni di riportare a casa un altro punticino, dopo lo 0-0 di Siena. Carrarese propositiva in avvio, con la Pistoiese guardinga. Nel primo quarto d’oro, però, non succede praticamente nulla: portieri inoperosi. Al 15’ Valiani, ad esempio, ci prova, ma fa solo il solletico alle mani di Vettorel. Al 24’ servizio di Pasciuti dalla destra per Bramante che, entrato in area, spara un diagonale sinistro che finisce centralmente, non creando noie a Crespi.

Quattro minuti più tardi, al 28’, D’Auria su calcio piazzato dai venti metri centra l’incrocio dei pali. Al 31’ Battistella scocca un tiro, in diagonale dalla destra, dal limite, ma il portiere arancione devia il pallone in angolo. Sugli sviluppi del corner, calcia dalla distanza D’Auria, ma la sfera si perde sul fondo. Cresce di intensità l’azione dei padroni di casa. Al 33’ la replica ospite: è Castellano a scagliare un bolide dai 25 metri, con il cuoio che termina a lato della porta difesa da Vettorel.

Al 42’ controllo e conclusione col destro di D’Auria dal limite dell’area, ma nessun problema per Crespi, che blocca la sfera a terra. Avvio di ripresa ancora favorevole alla Carrarese, che cerca il successo: la Pistoiese prova a controllare, con ordine. Al 5’ doppia occasione: Battistella pesca D’Auria in area, l’attaccante gira verso la porta, mettendo a lato; subito dopo Pasciuti si mangia la chance del vantaggio e Crespi si ritrova il pallone tra le mani tirando un sospiro di sollievo.

Al 7’ clamoroso errore di Doumbia sottomisura: sulla punizione di D’Auria, il pallone passa attraverso la barriera arancione, ma l’attaccante, a tu per tu con Crespi, fallisce la ghiotta occasione. Quando tutto fa propendere per il pareggio, la giocata decisiva. Al 51’ Energe castiga la Pistoiese: punizione di Luci da metà campo, colpo di testa sballato di Sabotic, Energe si coordina realizzando in rovesciata da pochi passi. Niente da fare per Crespi. La panchina di Sassarini non traballa: adesso è in balia delle onde. TABELLINO: CARRARESE – PISTOIESE 1-0 CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Rota, Kalaj, Marino (1’ st Semprini), Imperiale; Battistella, Luci, Pasciuti (11’ st Tunjov); Bramante (31’ st Infantino); Doumbia (31’ st Mazzarani), D’Auria (20’ st Energe). In panchina: Mazzini, Santochirico, Girgi, Galligani, Bertipagani, Grassini, Khailoti. Allenatore: Ceccomori (Di Natale squalificato). PISTOIESE (3-5-2): Crespi; Gennari, Ricci, Sabotic; Moretti (13’ st Mezzoni), Romano, Santoro (13’ st Mal), Castellano, Martina (27’ st Basani); Vano (13’ st Pinzauti), Valiani (39’ st Stijepovic). In panchina: Pozzi, Sottini, Tempesti, Tramacere, D’Antoni, Deratti, Ubaldi. Allenatore: Sassarini. ARBITRO: De Angeli di Milano. RETE: 46’ st Energe. NOTE: pomeriggio sereno. Ammoniti: Gennari, Vano, Romano, Mazzarani, Energe, Rota, Sabotic. Angoli: 6-3. Recupero: 1’ e 5’. Gianluca Barni