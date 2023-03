Viareggio Cup, il Grosseti si fa riprendere dalla Sampdoria nel finale

Il tecnico Alberto Corti

Grosseto, 28 marzo 2023 - E’ stato un Grosseto beffo e sfortunato quello che ieri ha giocato, e perso 3-2, la seconda partita della Viareggio Cup. Biancorossi avanti 2 nel primo tempo, ma poi riacciuffati e sorpassati nel recupero per un ko che lascia tantissimo amaro in bocca al team di Alberto Corti. Dopo due minuti i biancorossi passano in vantaggio con Moscatelli. Sugli sviluppi di un calcio di punizione la difesa blucerchiata si fa sorprendere dal centrocampista che batte Gentile. Al 4’ la risposta ospite con la traversa di Leonardi. Al 32’ poi arriva il raddoppio di Battistoni: il centrocampista si ritrova a tu per tu con Gentile e insacca il pallone in rete con uno scavetto. Prima dell’intervallo Rotondo va vicinissimo al 3-0. A fine primo tempo però la musica cambia, col gol del 2-1 di Leonardi, abile a segnare di testa. Nella ripresa il Grosseto torna in campo col piglio giusto e prova a mettere in cassaforte la sfida. Al 74’ però arriva il 2-2 firmato ancora da Leonardi. Il bomber blucerchiato conferma la forma smagliante. Nel finale poi la beffa col gol di Rossello. La Sampdoria firma la rimonta sul Grosseto con il blucerchiato che di testa non lascia scampo a Cirillo. SAMPDORIA (3-4-1-2): Gentile; Pellizzaro (81′ Matera), Valisena (75′ Meloni), Peretti; Chilafi (61′ Portaccio), Conti (61′ Rossello), Straccio, Di Mario; Pozzato (46′ Savio); Leonardi (81′ Galluccio), Tozaj (61′ Conte). All. Tufano. GROSSETO (3-5-2): Cirillo; Passalacqua, Capoduri, Veronesi; Messini, Battistoni, Arrigucci, Presicci (60′ Arzilli), Moscatelli (79′ Borro); Generali (68′ De Dominicis), Rotondo (89′ Veglianti). All. Corti. Arbitro: Cazagu di Albenga. Reti: 2′ Moscatelli, 32′ Battistoni, 45′ 74′ Leonardi, 91’ Rossello.