Serie D, parla Lo Sicco: "Il derby col Grosseto è una gara come le altre"

Follonica, 12 ottobre 2023 - Uno dei più propositivi della trasferta di Sansepolcro è certamente Fabrizio Lo Sicco, playmaker tornato quest’anno in biancorossoblù dopo la parentesi di un anno al Pineto. Per il centrocampista una buona partita condita anche da alcuni tiri verso la porta che non hanno però sortito gli effetti sperati. «È stata una partita un po’ sfortunata perché abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a fare gol. In questo momento gira così, ma io e la squadra siamo positivi e arriverà il nostro momento, noi ci faremo trovare pronti. Con il Sansepolcro siamo partiti bene e nella prima mezz’ora li abbiamo messi lì, poi ci siamo abbassati un po’ anche per il caldo, c’erano 31 gradi, un calo ci poteva stare. Nella ripresa c’è stato un gioco un po’ più maschio, ma l’atteggiamento è stato quello giusto e ci è mancato solo il gol. Il caldo non è una scusante, ma in campo ne risenti tanto e ti prosciuga le energie». Lo Sicco si è proposto anche in zona gol ma non è bastato, qual è la chiave per tornare a fare gol con continuità? «Dobbiamo stare sereni ed essere il più positivi possibile, perché siamo una squadra forte e lo sappiamo. Quindi dobbiamo solo seguire le indicazioni che ci dà il mister e spero che il più presto possibile riusciremo a dare una svolta». E il gioco di Lo Sicco si sposa bene con quello propositivo di mister Masi. «Il mister ha un modo di vedere calcio a cui mi ispiro e mi rivedo tanto, mi piace tantissimo. Ha un modo di allenare secondo me molto bello. Come ho detto l’unica strada è il lavoro e sono sicuro che arriverà la svolta». Nel prossimo turno ci sarà il Grosseto per il derby della Maremma. Come si affronta questa partita? «Queste sono partite che si preparano da sole. È un derby come in realtà ce ne sono tantissimi in questo campionato, quindi noi dobbiamo stare sereni e tranquilli e approcciarla come una normale partita. Non c’è solo il Grosseto in questo campionato, ma ci sono altre squadre fortissime, vedo questa partita come le altre. Sbloccarci ci darebbe comunque entusiasmo e un po’ più di autostima, così come accadrebbe con qualsiasi altra squadra». Cosa si aspetta dal prosieguo del campionato? «Anche se abbiamo ottenuto una vittoria e quattro pareggi sono veramente positivo perché credo in questa squadra e in questi ragazzi che sono stupendi, nel mister e nella società. Sicuramente i risultati arriveranno e ci toglieremo delle soddisfazioni. Il campionato è iniziato ora e ci sono tanti fattori che non conosciamo, la stagione è lunga e ci sono tanti punti in palio».