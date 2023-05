San Donato Tavarnelle, è amara la prima sfida dei play out: ko con l’Alessandria

Montevarchi, 6 maggio 2023 – Rimangono soltanto 90 minuti al San Donato Tavarnelle per rimanere in serie C. La partita di andata dei play out giocata ieri al Brilli Peri di Montevarchi contro l’Alessandria finisce con un ko per 1-2.

Rocambolesca, con due espulsioni 4 ammoniti e due rigori. I gialloblu chiantigiani hanno messo in difficoltà i grigi piemontesi soltanto per i primi quindici minuti. Poi l’Alessandria, troppo bassa inizialmente, prende le misure.

Al 3’ Russo impegna Liverani che respinge di pugno. Si muove bene Russo sulla sinistra e tutta la squadra lo segue. Ma al 16’ l’Alessandria mette i brividi: Cori svetta di testa all’altezza del dischetto, Cardelli ha un riflesso potente e para da pochi metri.

Poi al 29’ l’espulsione di Cori su segnalazione del quarto uomo. In dieci l’Alessandria trova stimoli, il San Donato Tavarnelle non è più pungente. Passano 6 minuti e l’arbitro espelle Gorelli. Galeandro servito da Lamesta viene messo giù in area. È rigore per l’Alessandria. L’arbitro

sbaglia e prima ammonisce Siniega poi si corregge e mostra il giallo a Gorelli. Che diventa rosso perché è il secondo. Batte Galeandro e segna il penalty: è il 38’. Senza Gorelli il San Donato Tavarnelle porta indietro Calamai a difesa, il centrocampo e a due con Sepe e Tommaso Bianchi, Russo, Ubaldi e Gererdini rimangono davanti.

Si va al riposo con i piemontesi in vantaggio. Nella ripresa passano 8 minuti e l’arbitro concede in calcio di rigore ai gialloblu per atterramento di Ubaldi da parte di Sabbione.

Tira Russo e pareggia. L’Alessandria si fa più determinata. Al 56’ Mionic sbaglia di testa. Al 71’ arriva il gol del vantaggio che decide la gara.

È un eurogol di Nichetti: palla persa dal San Donato Tavarnelle sulla propria tre quarti, Lamesta serve Nichetti che al volo a giro da 25 metri indovina l’angolino alla destra di Cardelli. Il San Donato Tavarnelle non ha più idee ed è stanco, l’Alessandria controlla il vantaggio senza problemi.

Il tabellino

San Donato Tavarnelle-Alessandria 1-2

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Cardelli 6; Gorelli 5, Brenna 6 (dal 20’ del s.t. Carcani 6) Siniega 65, E. Rossi 6; Calamai 6 (dal 30’ s.t. Regoli 6), T. Bianchi 6,5, Sepe 6,5 (dal 35’ del s.t. A. Rossi 6); Gerardini 6 (dal 30’ s.t. Galligani 6), Ubaldi 6 (dal 20’ s.t. Marzierli 5,5 ), Russo 6,5. (Biagini, Campinotti, Noccioli, Borghi, Pezzola, Gjana, Viviani). All. Buzzegoli – Ghizzani 6 ALESSANDRIA (4-3-3): Liverani 6; Checchi 6, Sabbione 6,5, Sini 6, Rota 6,5; Mionich 5,5, Nichetti 6,5, Speranza 6 (dal 16’ s.t. Guidetti 5,5); Lamesta 7 (dal 37’ del s.t. N’Gbesso 5,5), Cori 4, Galeandro 6,5 (dal 25’ s.t. Martignago 6). (Marietta, Rossi, C. Renault, G. Renault, Lombardi, Nunzella, Perseu, Bellucci, Baldi, Ghiozzi, Gazoul). All. Lauro 6,5 Arbitro: Nicolini di Brescia 5 Marcatori: 38’ Galeandro (A) su rigore, 54’ Russo (SDT) su rigore, 71’ Nichetti Note: espulsi Cori al 29’, e Gorelli al 36’; ammoniti Nichetti, T. Bianchi, Lamesta, E. Rossi; angoli 2 – 1