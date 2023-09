Serie D: pari a reti inviolate per la prima del San Donato Tavarnelle

Tavarnelle, 10 settembre 2023 – Rispetto alla gara deludente di Coppa Italia contro il Ponsacco, quello visto al Pianigiani contro il Follonica Gavorrano per la prima di campionato è stato un San Donato Tavarnelle nettamente più concentrato e determinato.

Una buona gara specialmente nel primo tempo, mentre il calo della ripresa ha messo troppo a rischio i chiantigiani. Che in teoria hanno subito anche un gol, annullato dall’arbitro Picardi per fallo di Suare, autore della rete, su un difensore.

Le due formazioni si sono divise la posta merito anche di errori sotto porta quando la palla avrebbe potuto aver ben altra fortuna. Tuttavia, come ha detto mister Lorenzo Collacchioni a fine gara «è stato un esordio positivo, ho visto grandi progressi. Abbiamo fatto una grande gara, e specie nel primo tempo si sarebbe meritato il vantaggio. Poi, anche per il grande caldo, la partita ha preso un’altra piega. Ma siamo contenti di aver dimostrato quanto possiamo essere. Le basi per la crescita della squadra ci sono».

Per quanto riguarda la cronaca, il San Donato Tavarnelle si fa subito pericoloso e al 2’ Filippis neutralizza un tiro di Neri e al 3’ Bellini calcia fuori. Per vedere il Follonica Gavorrano si deve arrivare al 15’ quando Marcheggiani prova dalla distanza e Manzari in angolo.

Sugli sviluppi, tiro di Ceccanti, pallone fuori non di molto. Per due volte, una su punizione, Bellini calcia alto e stessa sorte tocca a Pino. Al 35' su corner di Burato, buona occasione per i chiantigiani: stacco di Giubbolini, Filippis para. Ma l’occasione più nitida per i gialloblu (ieri bianchi) di Collacchioni arriva al 40': tiro di Lucatti, su lancio dalle retrovie, Filippis si supera. Nella ripresa si riparte dove si era rimasti: Petto di Lucatti, conclusione di destro, pallone fuori di un soffio, è il 46’. Al 53' Modic ha una occasione clamorosa: raccoglie un traversone ma calcia malissimo da ottima posizione. Per due volte ci prova Pino e poi, per il San Donato Tavarnelle, Papalini. Ma sono nulla di fatto.

Il tabellino

San Donato Tavarnelle – Follonica Gavorrano 0 0

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Manzari; Forconi (77' Sichi), Videtta, Diana, Giubbolini; Calamai, Burato (59' Marianelli), Belli (59'Papalini); Lucatti, Bellini (67' Barazzetta), Neri (83'Frosali). All. Collacchioni

FOLLONICA GAVORRANO (4-4-2): Filippis; Ceccanti (83' Bellini), Dierna, Ampollini, Origlio; Lepri (19' Barlettani), Botrini; Modic (68' Grifoni), Lo Sicco; Marcheggiani, Pino (77' Suare). All.: Masi

Arbitro: Mario Picardi di Viareggio

Note: ammoniti Botrini, Ampollini, Giubbolini, Videtta, Suare, Calamai, angoli 3-2