Spal-Lucchese 2-3, i rossoneri espugnano il “Mazza”

Ferrara, 8 settembre 2024 - Una grande Lucchese vince contro la Spal, con ben tre gol messi a segno tutti nel primo tempo. Gli estensi partono subito aggressivi e al 1’ con Mignanelli, che calcia da fuori area, ma trova la schiena di Antonucci che smorza il tiro che finisce tra le braccia di Palmisani. Colpo di testa di Nador al 3’, ma il portiere rossonero respinge. La Lucchese alla prima occasione passa in vantaggio. Cross dalla sinistra di Antoni, per Costantino che sul primo palo salta più in alto di tutti e realizza all’8’ il suo primo gol in rossonero, proprio sotto lo spicchio di curva occupato dai tifosi rossoneri. Galvanizzata dal vantaggio la formazione di Gorgone ci prova con Quirini al 12’, ma la sua conclusione sfiora il palo. A un passo dalla doppietta Costantino al 16’ con una bella girata, che termina di pochissimo fuori. Sterile la reazione della Spal, che non si fa mai vedere dalle parti di Palmisani.

Raddoppio della Lucchese al 19’ con Quirini, che sfrutta nel migliore dei modi un passaggio filtrante di Saporiti. La reazione della Spal sta tutta in due conclusioni di D’Orazio. Ma sono i rossoneri che dilagano segnando il terzo gol con Antoni, prima rete tra i professionisti. Saporiti dalla desta, mette al centro un cross rasoterra dove Costantino non ci arriva, ma sul secondo palo la deviazione vincente la trova Antoni. Nel recupero del primo minuto la Spal riesce ad accorciare le distanze con Antenucci, cross di Rao.

Nel secondo tempo la Lucchese si limita a gestire il vantaggio, cercando però sempre il gol con un Costantino in gran forma ben supportato da tutta la squadra. Al 4’ è Catanese che prova a cercare la rete con un bel rasoterra che termina fuori a fil di palo. Anche Quirini al 19’ ci prova dopo una bella discesa, ma la sua conclusione termina di pochissimo a lato.

La Spal segna il secondo gol al 20’ con Antenucci che su cross di Calapai, di testa prima centra il palo e poi la palla finisce alle spalle di Palmisani. Nonostante i padroni di casa ci provino fino alla fine, la Lucchese riesce a gestire bene il vantaggio e alla fine arriva questo successo meritato. Al 29’ Costantino segna la sua doppietta di giornata sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla desta battuto da Quirini, ma il giocatore secondo il direttore di gara è in fuorigioco. Parata salva risultato al 34’ di Palmisani sul solito Antenucci. A pochi minuti dalla fine e Zammarini, che chiama il portiere rossonero alla deviazione con i piedi. Ma non c’è spazio per altre occasioni e la Lucchese porta a casa questa bella vittoria.

SPAL (4-3-3): Melgrati; Calapai, Arena (8’ st Bassoli), Sottini, Mignanelli; Zammarini, Radrezza (36’ st Kane), Nador (8’ st El Kaddouri); D’Orazio (36’ st Ntenda), Antenucci, Rao (12’ st Bidaoui). (A disp.: Galeotti, Meneghetti, Bruscagin, Polito, Bachini, Camelio). All. Dossena.

LUCCHESE: (3-5-2): Palmisani; Fazzi, Sabbione, Gasbarro; Quirini, Tumbarello (32’ st Selvini), Welbeck, Catanese, Antoni; Saporiti (22’ st Djibril), Costantino (32’ st Fedato). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Frison, Magnaghi, Ndiaye, Visconti, Botrini, Gemignani, Leone, Giacchino). All. Gorgone.

Arbitro: Gigliotti di Cosenza.

Reti: 8’ pt Costantino, 19’ st Quirini, 42’ pt Antoni, 46’ pt e 20’ st Antenucci.

Note: ammoniti Antoni, Selvini, Palmisani, Antenucci, Sottini e Radrezza; angoli 3-5; recupero 2’ pt e 5’ st.