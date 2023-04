Pontedera-Gubbio 1-1, si attende il Siena

Pontedera, 23 aprile 2023 – Dovrebbe essere il Siena l'avversario del Pontedera domenica prossima, ancora al Mannucci nel primo turno dei play off. L’accoppiamento è infatti ciò che dice la classifica attuale, ma domani è possibile un deferimento per la squadra bianconera, con relativi punti di penalizzazione.

Con l'1-1 contro il Gubbio la squadra di Canzi, profondamente rivoluzionata rispetto alla larga vittoria di Fermo (8/11) chiude il campionato in sesta posizione. Intanto contro la squadra dell'ex Braglia (che ha chiuso quinta e che domenica se la vedrà col Rimini), i granata son andati in svantaggio per un fallo in area di Shiba su Arena. Dal dischetto il gioiellino degli umbri ha spiazzato Siano. Il pari è arrivato poco più tardi, quando su cross di Shiba, Guidi di testa ha costretto Greco a tuffarsi a destra e sulla ribattuta lo ha freddato con il sinistro. Nella ripresa il risultato non è mutato.

Il tabellino

PONTEDERA (3-4-3): Siano; Marcandalli, Shiba, Martinelli (37’ st Espeche); Somma (17’ st Perretta), Ladinetti, Guidi (24’ st Izzillo), Goncalves; Mutton, Nicastro (24’ st Cioffi), Ianesi (17’ st Peli). A disp: Stancampiano, Vivoli, Sosa, Catanese, Di Bella, Bonfanti, Benedetti, De Ioannon, Markosian,Tripoli. All. Canzi GUBBIO (3-4-1-2): Greco; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli (17’ st Corsinelli), Rosaia, Bontà (25’ st Bulevardi), Semeraro (25’ st Spina); Arena (37’ st Arras); Vazquez, Di Stefano (25’ st Nicolao). A disp: De Luca, Di Gennaro, Redolfi, Tazzer, Toscano, Vitale. All. Braglia ARBITRO: Mirabella di Napoli MARCATORI: 28’ pt su rigore Arena (G), 36’ pt Guidi (P) NOTE: spettatori 414; ammoniti Somma, Signorini, Ianesi, Shiba, Semeraro, Nicastro, Bonini, Martinelli, il tecnico Braglia; angoli 3 a 4.

(s.l.)