Pari amaro del San Donato Tavarnelle contro il Siena

Un momento di San Donato Tavarnelle-Siena

Montevarchi, 5 marzo 2023 – Pareggio che va un po’ stretto al San Donato Tavarnelle che contro il Siena è andato in vantaggio, ha saputo contenere la reazione senese e ha avuto anche l’occasione per vincere la partita.

A decidere la gara l’ingresso di Orlando, nel Siena con il cambio di modulo passato dal 4-3-2-1 al 4-2-1-3. Il primo tempo quasi tutto di marca chiantigiana con la formazione del San Donato Tavarnelle che tiene testa al più blasonato Siena decisamente contratto.

Nei primi 45 minuti, deludente la prestazione di Paloschi, per altro ben imbrigliato da Gorelli e Siniega e anche poco servito. Il San Donato Tavarnelle ha scelto un 4-4-2 con Russo unica punta quando la squadra difende, e Ubaldi davanti, e Galligani a centrocampo chiamato a dare una mano in difesa.

Scelte tattiche che hanno dato nel primo tempo ragione ai gialloblu andati in vantaggio al 9’ con Gorelli superbo al centro dell’area di rigore a svettare di testa su angolo battuto da Galligani e a infilare la palla alla sinistra di Lanini.

Al 6’ ci aveva provato Russo che salta Raimo entra in area ma calcia alto. L’unica vera occasione per il Siena la costruisce l’ex Disanto, spesso beccato dalla tifoseria di casa, che al 13’ va sul fondo e calcia in porta.

È bravo Biagini, classe 2003, a parare in tuffo. Poi è prevalentemente San Donato Tavarnelle in particolare con Russo a provare di rimessa.

Nella ripresa il Siena trova maggior convinzione. Con l’ingresso di Orlando, Belloni si sposta dietro le punte, Paloschi, Disanto e appunto, Orlando.

I senesi a trazione anteriore mettono in difficoltà il San Donato Tavarnelle specie sulla destra proprio dove imperversa Orlando che apre spazi a Disanto. Ed è proprio l’ex a provarci al 55’ punizione di Disanto, palla sul palo.

Al 58’ ci prova ancora Disanto punizione centrale, tiro alto. Ma al 60’ trova il gol. Tacco di Orlando poco fuori l’area di rigore a smarcare e Disanto che in area di potenza trova l’angolo sul secondo palo. Il San Donato Tavarnelle prova ad arginare e agisce di rimessa. Al 79’ contropiede Siena, salva Gorelli su tiro di Disanto.

All 88’ Marzierli anticipa Lanni in uscita e il suo colpo di testa esce per questioni di centimetri. È l’ultima occasione. A fine gara Marco Ghizzani mister del San Donato Tavarnelle accetta quello che è un «risultato giusto anche se dopo il vantaggio nostro noi ci aspettavamo qualcosa di più: come spesso capita andiamo in vantaggio e ci facciamo riprendere. C’è da dire che abbiamo avuto avversari di valore, ma l’amaro in bocca rimane perché ci sentivamo i tre punti in tasca. Abbiamo avuto occasioni ma a dispetto del Siena siamo stati troppo frenetici».

San Donato Tavarnelle-Siena: 1 - 1



SAN DONATO TAVARNELLE (4-4-2): Biagini 6,5; Carcani 6,5, Gorelli 7, Siniega 6,5, E. Rossi 6,5; Bovolon 6, T. Bianchi 6, Regoli 6 (71' Sepe 6,5), Galligani 6 (71' Gerardini 6); Russo 6,5, Ubaldi 6,5 (77' Marzierli 6). (Cardelli, Campinoti, Calamai, Borghi, Brenna, Montini, Contipelli, Pezzola, Viviani) All.: Buzzegoli – Viviani 6,5.

SIENA (4-3-2-1): Lanni 6; Raimo 6,5, Riccardi 6,5, Franco 6, Favalli 6,5; Castorani 5,5 (46' Orlando 7), Collodel 6, Meli 6,5; Belloni 6,5 (70' Buglio 6), Disanto 7; Paloschi 5,5 (76' Frediani 6). (Manni, Berti, Bearzotti, Ciurli, Verducci, Motoc, De Santis). All.: Pagliuca 6,5

Arbitro: Di Cicco di Lanciano (Ch) 6

Marcatori: 9’ Gorelli (SDT), 60’ Disanto (S)

Note: ammoniti Russo, Disanto, Riccardi, Belloni, Carcani, Favalli. Angoli 6-5