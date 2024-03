Lucchese-Olbia 1-0: Disanto in gol, i rossoneri tornano alla vittoria

Lucca, 10 marzo 2024 – La Lucchese torna alla vittoria davanti al proprio pubblico e lo fa battendo di misura l’Olbia, grazie al gol di Disanto. Prima dell’inizio del match il membro del CdA Bruno Russo ha consegnato una maglia rossonera con il numero cento a Elia Visconti, che a Pontedera ha festeggiato le cento presenze con la Lucchese. E per ricordare ancora volta Beppe Lorenzini, Jacopo Coletta, ha deposto un mazzo di fiori davanti al fossato della Curva Ovest.

Lucchese con Testini, ancora in panchina e Gorgone in tribuna per scontare l’ultimo turno di squalifica, si presenta in campo con il 4-3-3. Parte subito aggressiva con Yeboah, che di testa al 2’ per pochissimo in trova il gol. Subito dopo al 7’ è Gucher, che calcia da fuori. Il terreno di gioco non permette di certo di giocare alla due squadre in modo tranquillo, visto che entrambe le corsie esterne sono impraticabili e per questo ci sia affida a traversoni centrali. Al 32’ Visconti, è costretto a lasciare il campo per una botta alla coscia destra. E’ la Lucchese che passa in vantaggio al 39’ con Disanto, che sfrutta nel migliore dei modi un traversone rasoterra di Rizzo Pinna, realizza il suo primo gol in rossonero. Di nuovo vicini al secondo gol questa volta con Rizzo Pinna, direttamente su punizione allo scadere del primo tmepo, con Rinaldi, che alza la palla sopra la traversa. Poche le emozioni che lha ergalato la ripresa, con la Lucchese stanca che ha provato a raddoppiare come al 30’ con Yeboah, che prova a servire Disanto, che non arriva però sulla palla. L’Olbia cerca il gol fino alla fine, ma la Lucchese con il coltello tra i denti porta a casa questo successo fondamentale per la sua classifica, tutta decidata a Beppe Lorenzini. E venerdì alle 20.45 altra sfida fondamentale sul campo della Virtus Entella.

LUCCHESE (4-3-3): Chiorra; Sabbione (32’ st Djibril), Tiritiello, Benassai, De Maria; Cangianiello, Gucher, Visconti (32’ pt Astrologo); Disanto (32’ st Russo), Yeboah, Rizzo Pinna (22’ st Alagna). (A disp.: Coletta, Berti, Perotta, Toma, Fedato, leone, Guadagni, Magnani). All. Testini.

OLBIA (3-4-3): Rinaldi; Palomba, Bellodi, Motolese; Arboleda, Zanchetta (44’ pt Dessena), La Rosa, Palomba; Bianchimano (36’ st Scapin), Biancu (18’ st Nanni), Ragatzu (36’ st Gennari). (A disp: Van Der Want, Zallu, Incerti, Scaringi, Mameli, Fabbri, Guidotti). All. Gaburro.

Arbitro: Gigliotti di Cosanza.

Rete: 39’ pt Disanto.

Note: angoli 6-2; ammoniti Bellodi, Gucher, Russo e Yeobah; recupero 3’ pt e 4’ st; prima dell’inizio del march è stato osservato un minuto di raccoglimento per Beppe Lorenzini, tifoso rossonero scomparso nei giorni scorsi; spettatori 1.804. Alessia Lombardi