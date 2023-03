Fiorentina: autografi e sorrisi. Ikonè, Dodò e Boquete incontrano i tifosi

Firenze, 1 marzo 2023 - Un incontro con i tifosi in attesa della gara col Milan. Oggi al Viola Store davanti allo stadio Ikonè, Dodò e la calciatrice Veronica Boquete hanno incontrato i tifosi per una sessione di autografi e foto.

Circa una cinquantina le persone presenti, tra i quali molti bambini, emozionati nell'incontrare i propri beniamini dal vivo. Volti sereni da parte dei viola dopo la larga vittoria ottenuta lunedì sera contro il Verona, che ha portato un po' di tranquillità sia in classifica, sia per preparare al meglio la prossima gara di sabato contro il Milan, dove molto probabilmente sarà assente Aleksa Terzic, uscito malconcio nella gara contro i gialloblu, e che oggi non ha partecipato all'allenamento dopo il girono di riposo concesso da Italiano.

Saranno due invece le settimane senza gare per la Fiorentina Femminile, che parteciperà alla Poule Scudetto, prevista per la prima volta dopo la riforma del campionato di Serie A.

Proprio di questo ha parlato dopo la sessione di autografi Veronica Boquete: "Il primo obiettivo di questa stagione era quello di stare con le più forti e l’abbiamo centrato. Ora vogliamo dimostrare che meritiamo di stare lì e proveremo ad arrivare più in alto possibile. La Roma al momento è sicuramente la più forte, perché sono prime con tanti punti di vantaggio sulla seconda. Fino ad ora hanno dimostrato e meritato più degli altri. Per noi sarà un confronto duro ma forse loro avranno anche la testa alla partita di Champions mentre noi avremo due settimane per preparare al meglio quella partita. Sappiamo bene che Roma, Juve, Milan ed Inter sono più forti di noi, almeno in teoria. Sono squadre costruite per vincere lo scudetto che non era il nostro obiettivo. Ma vogliamo vincere uno scontro diretto per dimostrare che possiamo vincere contro tutti“.

Andrea Guida