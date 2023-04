Fiorentina-Cremonese, la Fiesole incita la squadra con una coreografia spettacolare

Firenze, 27 aprile 2023 - Nella conferenza post gara contro il Lech Poznan di una settimana fa, Vincenzo Italiano aveva sottolineato l'importanza del proprio pubblico.

"Il Franchi è stato straordinario: quei due gol che sono entrati li hanno spinti tutti loro" riferendosi alle reti di Castrovilli e Sottil contro i polacchi. Come dargli torto. Anche questa sera i tifosi non hanno fatto mancare il proprio calore e la propria spinta, grazie alla bellissima coreografia organizzata dalla Curva Fiesole. All'entrata delle due squadre in campo, la curva si è colorata completamente di bianco, con una scritta viola. Un imperativo per meglio dire, con scritto "Vinci!".

Ai lati il giglio della città di Firenze e il vessillo della Coppa Italia, quello che, per intendersi, si cuce sulla maglia della squadra che a Roma alzerà il trofeo. Un sogno di tutti a Firenze, per un trofeo che manca da 22 anni. Anche sui volti dei calciatori, mentre entravano sul terreno di gioco, si è notato l'emozione palpabile di un momento così importante nella stagione della Fiorentina. Mai come stasera, la scelta della Fiesole, è stata più che azzeccata.