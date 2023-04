Empoli, castigato dalla Cremonese : 1-0 allo "Zini"

Cremona, 14 aprile 2023 – L’Empoli non dà seguito al bel punto conquistato a San Siro contro il Milan campione d’Italia. Gli azzurri di Zanetti, infatti, perdono 1-0 allo “Zini”, al cospetto di una Cremonese che torna a sognare la clamorosa salvezza. Stavolta niente catenaccio, servito a bloccare i rossoneri di Pioli: la difesa ferrea di Milano non c’è più, eppure siamo sempre in Lombardia. Battute a parte, alla prima azione la Cremonese passa in vantaggio.

Al 4’, lancio profondo di Sernicola a pescare Dessers, che in piena area si trova solo soletto dinnanzi a Perisan e lo batte. Tutto troppo facile. È la compagine allenata da Ballardini a fare gioco, almeno nella fase iniziale del primo tempo. Al 25’ primo squillo empolese: girata di sinistro di Piccoli da centro area, con la palla che termina sopra la traversa. Al 27’ conclusione dai 22 metri di Valeri, ma la sfera finisce sul fondo. Al 29’ destro di Galdames, ma il portiere non ha problemi a fare suo il pallone. Al 32’ diagonale dalla sinistra di Caputo, ma Carnesecchi respinge e Lochoshvili mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, Fazzini calcia male da posizione favorevole.

Al 42’ il mancino di Baldanzi dal limite è parato senza difficoltà dall’estremo difensore dei lombardi. Nella ripresa è l’Empoli ad alzare il ritmo, alla ricerca del pareggio. Al 3’, però, pericolosa ripartenza della Cremonese: Tsadjout arriva al tiro dalla sinistra, con Perisan che alza la palla sopra la traversa. All’8’ Ebuehi fallisce da buona posizione. Al quarto d’ora la squadra di Ballardini, che agisce in contropiede, va a centimetri dal raddoppio: diagonale dalla destra di Sernicola, con pallone fuori di pochissimo. Al 21’ Parisi porta scompiglio nell’area di rigore. Al 39’ piattone di Okereke che non infastidisce Perisan. Finisce con i lombardi che vedono una lucina in fondo al tunnel e l’Empoli che si complica la vita. TABELLINO CREMONESE – EMPOLI 1-0 CREMONESE (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili (7’ st Aiwu), Valeri; Pickel, Meite, Castagnetti, Galdames (22’ st Benassi); Tsadjout (40’ st Quagliata), Dessers (22’ st Okereke). A disposizione: Saro, Sarr, Buonaiuto, Ghiglione, Afena-Gyan, Acella, Ferrari, Basso. Allenatore: Ballardini. EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi (17’ st Stojanovic), De Winter (40’ pt Walukiewicz), Luperto, Parisi; Fazzini (33’ st Destro), Marin, Bandinelli (33’ st Henderson); Baldanzi; Piccoli (17’ st Cambiaghi), Caputo. A disposizione: Ujkani, Stubljar, Cacace, Grassi, Satriano, Pjaca, Degli Innocenti, Haas, Vignato. Allenatore: Zanetti. ARBITRO: Zufferli di Udine. MARCATORE: 4’ pt Dessers. NOTE: tardo pomeriggio sereno. Ammoniti: Sernicola. Angoli: 3-8. Recupero: 2’, 6’. Usciti per infortunio De Winter e Lochoshvili. Gianluca Barni