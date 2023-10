“La Fiesole al tempo degli Ultras, 1973-1983”, il libro fotografico dedicato alla Curva

Firenze, 14 ottobre 2023. È stato un pomeriggio a forti tinte viola quello che è andato in scena alla casa del popolo di Grassina. Presenti tanti tifosi, riuniti per la presentazione di un libro fotografico che racconta proprio la storia degli ultras della Fiorentina.

“La Fiesole al tempo degli Ultras, 1973-1983”, questo il nome del libro, tante pagine e tante fotografie che permettono di fare un salto nel passato e di ripercorrere un decennio molto significativo nella storia del tifo viola.

Anni fondamentali per la “conquista” della Curva Fiesole da parte del tifo organizzato. Alcuni ultras storici si sono alternati sul palco e hanno raccontato ricordi e aneddoti di quel periodo. Presenti anche alcuni grandi ex viola, come Giancarlo Antognoni e Moreno Roggi (accolti da scroscianti applausi).

“Una copia del libro vorrei portarla al mio amico Desolati - ha detto Roggi tra le risate degli ultras - e se c’è qualcuno che l’ha rincorso in viale dei Mille vorrei che gli facesse una dedica”.

Presente anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, che ha ribadito l’orgoglio per aver contribuito a dare una casa alla Fiorentina dopo 97 anni di storia viola.