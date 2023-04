Carrarese-Lucchese 2-1, il derby vinto in rimonta in zona Cesarini

Carrara, 15 aprile 2023 – Il derby è dalla Carrarese. A deciderlo un'inzuccata di Pelagatti su corner a 5' dalla fine quando la gara sembrava ormai incanalata sul pari. Successo fondamentale per gli apuani che staccano il Gubbio al quarto posto e inanellano il tredicesimo risultato utile consecutivo. Successo anche sofferto perché la Lucchese nel primo tempo li ha messi alla frusta creando alcune situazioni di pericolo.

Al 5' Pelagatti ha salvato sulla linea una punizione laterale letta male da Breza. Al 20' su un cross basso di De Maria il colpo di tacco di Panico è stato stoppato Breza. Gli ospiti sono passati meritatamente in vantaggio al 26' con Panico che ha raccolto una corta respinta di Breza, non impeccabile sul tiro da fuori di Fabbrini. Panico ci ha provato ancora al 38' con un tiro che il portiere canadese ha respinto a fatica in due tempi. La Carrarese ha avuto la bravura e la fortuna di rimediare ad un primo tempo sottotono nell'unica occasione avuta. Cicconi è stato letale dal limite infilando nell'angolino la punizione laterale servitagli da Bozhanaj. Nella ripresa il match si fa molto più equilibrato con poche emozioni su entrambi i fronti. Al 56' ci ha provato Bozhanaj con una percussione delle sue ma il tiro dal limite è stato parato da Coletta.

Nel finale gli azzurri, più convinti, hanno trovato l'episodio a favore: sul calcio d'angolo di Grassini è intervenuto in maniera perentoria di testa Pelagatti facendo esplodere di gioia lo stadio dei Marmi.

CARRARESE 2 LUCCHESE 1

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, D'Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta, Mercati (62' Palmieri), Bozhanaj (88' Cerretelli), Cicconi; Bernardotto (62' Castigliani), Capello. A disp. Gatti, Satalino, Folino, Marino, Frey, Coccia. All. Dal Canto.

LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Quirini (57' Alagna), Tiritiello, Benassai, De Maria; Mastalli (87' Romero), Di Quinzio (79' Visconti), Tumbarello; Rizzo Pinna (79' Ferro), Panico (87' D'Alena), Fabbrini. A disp. Cucchietti, Merletti, Ravasio, Bachini. All. Maraia.

Arbitro: Leone di Barletta; assistenti Fracchiolla di Bari e Schirinzi di Casarano; quarto uomo Torreggiani di Civitavecchia.

Marcatori: 29' Panico, 42' Cicconi, 85' Pelagatti.

Note: spettatori 1179 per un incasso di 7740 euro; angoli 6-3; ammoniti D'Ambrosio, Della Latta, Rizzo Pinna, Quirini; recupero 1' e 4'.