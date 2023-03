Calcio. Terza: sempre più Corazzano

Emozioni in terza categoria

Pisa 21 marzo 2023 – Si colora sempre più di Corazzano la Terza Categoria pisana. La squadra di mister Filomena si impone col minimo scarto contro il Perignano (1 – 0) e sale a quarantanove punti. La rete siglata da Freschi è pesantissima perché permette di aumentare a sette punti il vantaggio sulla seconda in classifica Ospedalieri fermata dal Romaiano sull’1 – 1. Un pareggio amaro per i giallorossi di Putignano che vede scappare via la capolista ad otto giornata dalla fine del campionato. Giani e Brillanti i marcatori di questo pareggio tra la squadra di mister Palla ed un ottimo Romaiano, ora sesto in classifica con trentaquattro punti.

E scivola a meno dieci anche il Via di Corte terzo, costretto a restare a trentanove punti dopo la sconfitta subita nel derby contro il Marciana. I biancorossi si impongono 3 – 2 nel derby grazie alla doppietta di Billeri ed alla rete di Mariani. Al quarto posto con trentotto punti La Fornace che pareggia 1 – 1 a Legoli (Coco e Martinelli i marcatori a tabellino), ma anche l’Oltrera che piega 3 – 0 lo Zambra nel posticipo e scala vertiginosamente la classifica. Solo quattro a questo punto le lunghezze che separano i pontederesi dal secondo posto occupato dagli Ospedalieri.

Il Montefoscoli supera 2 – 1 l’Atletico Cascina e lo aggancia, così come il Litorale Pisano che supera 3 – 1 il Montopoli con la doppietta di Mascagni e la rete di Matteoni. Tre squadre a trentatre punti che hanno ancora qualche residua speranza di agganciare i play-off. Legoli decimo a trenta punti, Perignano a ventisette. Il Ponteginori supera 2 – 1 la Freccia Azzurra con la doppietta di Benvenuti e la avvicina in classifica (quattro punti). Marciana penultimo con sedici punti ma in gran ripresa e Montopoli ultimo con tre, unica squadra a non aver ancora vinto una gara. Nel girone livornese il Pisa Ovest vince 2 - 1 contro l'Atletico Livorno.