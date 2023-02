Calcio. Seconda; La Cella sconfitta a Carrara

Carducci

Pisa 20 febbraio 2023 – In Seconda Categoria, nel girone A sconfitta in trasferta per La Cella che perde sul campo della Carrarese Giovani per 1 – 0. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei padroni di casa e con una traversa di Marconi e un palo di Paolicchi rispettivamente da Marconi. Il secondo tempo i ragazzi di mister Vuono premono e l’occasione più ghiotta capita su piedi di Paolicchi che lanciato a rete scavalca il portiere con un pallonetto che però si stampa nuovamente sul palo. Nel finale è bravo Marconi G. a ribattere qualche contropiede dei padroni di casa. Termina così con una sconfitta in trasferta che comunque non fa perdere ancora la testa della classifica con 38 punti, ora in coabitazione con il Mulazzo.

Il San Prospero Navacchio vince in trasferta il derby contro il Pappiana di mister Telluri. Termina 1 – 2 per la formazione di mister Carducci che lascia ormai definitivamente la zona calda della classifica. Pappiana invece inguaiato se non sarà in grado di fare un rush finale. Il Pontasserchio pareggia con la capolista Mulazzo 1 – 1 e si assesta a quota ventitre insieme a Monzone ed Atletico Carrara. Tre punti in più per il Ponte delle Origini.

Nel girone B nuova sconfitta per la Popolare Cep di mister Guerrini, questa volta passa il sextum Bientina.

Nuova Popolare Cep – Sextum Bientina 0 – 1

Nuova Popolare Cep: Bevilacqua, Battelli, Ghelarducci, Masoni, Grassini (Russo), Guerrini, Simonelli, Bertini, Cioni, Mulè (Giuffrida), Cavicchi (Novi). A disposizione Botrini, Arias Rodriguez, Bianco, De Paolis, Lentini, Migliaccio. All. Pardini

Sextum Bientina: Poggetti, Polenta, Mazzau, Giari, Pepe, Vincenti, Palazzo (Pratali), Mazroui, Teggi (Colonna), Paolinelli (Tamberi), Fejzo (Salusti). A disposizione Bellone, Chersi, Pacini, Pratali, Bernardini. All. Landi

Marcatori: 76’ Teggi

Note: espulso Novi all’89’