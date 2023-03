Calcio. Seconda: La Cella in fuga

Lucchesi

Pisa 20 marzo 2023 – In Seconda Categoria, nel girone A, La Cella batte di misura l’Atletico Carrara dei Marmi e va in fuga. La rete di Lucchesi decide la sfida al ‘Betti’ e consente alla squadra di mister Vuono di involarsi in classifica. Questo anche grazie ai dirimpettai del ponte delle Origini che al Campo ‘Arno’ battono 2 – 1 il Mulazzo. A questo punto La Cella ha quarantasette punti in classifica, quattro in più del Mulazzo che però deve ancora risposare. Al terzo posto il San Macario Oltreserchio che ha quarantuno punto e domenica aspetta La Cella: è chiaro che per i pisani quella di domenica sarà una gara fondamentale verso la promozione diretta in Prima Categoria.

Al settimo posto con trentadue punti troviamo il San Prospero Navacchio che condivide la posizione insieme a Lido di Camaiore e Monzone: in questo turno sconfitta a Ricortola 2 – 1 con una ripresa giocata in inferiorità numerica e con un rigore dubbio nel finale di gara.

Il Pontasserchio vince a Pappiana il derby salvezza per 1 – 3. Minteh, Benedetti e Alberti a tabellino per la squadra di mister Tamagno che sale a trenta punti ed ipoteca la permanenza nella categoria. Al tredicesimo posto il ponte delle Origini che, come scritto sopra, compie una gran bella impresa piegando il Mulazzo. Una vittoria che da serenità alla squadra e rinnova la fiducia per queste ultime partite sino alla fine della stagione. Il Pappiana rimane penultimo a dodici punti e la salvezza è sempre più lontana.

Nel girone B, la Nuova Popolare Cep cade sul campo del Corsagna e si ritrova ultima a causa della contemporanea vittoria dei Diavoli rossi Filicaia sul Montecarlo per 3 – 2. Momento davvero buio per la squadra di mister Guerrini che avrà anche lo scontro diretto in trasferta.

Corsagna – Nuova Popolare Cep 3 – 0

Corsagna: Pellegrini Giancarlo, Martino, Spicciani, Buoni, Signorini, Pellegrini D. (Pellegrini Gabriele), Bottari (Lucchesi), Barsanti, Giusti (Matteucci), Castelli (Eramnazi), Tulipano (Papera). A disposizione Mugnani, Bertoncini, Alberigi, Doroni. All. Piercecchi

Nuova Popolare Cep: Bevilacqua, Battelli (Francione), Ghelarducci, Pagliai, Grassini, Guerrini, Simonelli, Bertini M. (Russo), Bahiti, Giuffrida (Cioni), Ficini (De Paolis). A disposizione Botrini, Caponi, Arias Rodriguez, Lentini, Novi.

Marcatori: 32’ Tulipano, 70’ Castelli, 89’ rig. Papera