Calcio. Seconda: la capolista La Cella a Carrara

Collecchi

Pisa 18 febbraio 2023 – In Seconda Categoria, si gioca la sesta giornata del girone di ritorno (ore 16 il fischio di inizio su tutti i campi). La capolista La Cella, eliminata dalla Coppa per mano del Corsagna (2 – 1) in settimana, è ospite sull’insidiosa campo della Carrarese Giovani settima con ventisette punti dopo diciotto giornate di campionato. Per trovare un’altra pisana dobbiamo scendere all’ottavo posto dove, con ventisei punti troviamo il Ponte delle Origini travolto 4 – 1 nel derby contro il San Prospero Navacchio giocato domenica scorsa. Nono posto con venticinque punti proprio per il San Prospero che gioca in trasferta a Pappiana. Per la squadra di mister Carducci un’ottima opportunità per dare continuità ai risultati, mentre per i sangiulianesi di casa una ghiotta occasione per vincere, staccare il Don Bosco Fossone e magari accorciare sulla quartultima Monzone che ha venti punti, nove in più della squadra guidata da mister Telluri. Pontasserchio con ventidue punti, pronto ad affrontare al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato un Mulazzo secondo che segue ad una sola lunghezza la capolista La Cella. Il Don Bosco Fossone penultimo sfida il Monzone quartultimo con venti punti.

Nel girone B la Nuova Popolare Cep, terzultima con tredici punti, riceve il Sextum Bientina con l’obbiettivo di far punti.