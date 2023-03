Calcio. Promozione: pareggio per l'Urbino

Azione

Pisa 20 marzo 2023 – Termina in parità lo scontro diretto dello Stadio Comunale ‘Taccola’ tra i padroni di casa dell’Urbino e gli ospiti dei Colli Marittimi. Un pareggio a reti bianche tra le due squadre (0 – 0). L’Urbino ha fatto la partita ed ha costruito un paio di occasioni nella prima frazione ed altrettante nella ripresa, ma non ha concretizzato. Con questo pareggio biancorossi quinti con trentasei punti, attualmente fuori dai play-off per la forbice, ma ad un solo punto dalla coppia Castiglioncello e Colli Marittimi (trentasette). Due giornate alla fine della stagione regolare con Cecina e Gambassi da affrontare.

Urbino Taccola: Bulleri, Balduini, Franchi, Desideri, Anichini, Taglioli Lorenzo, Salvadori, Cecchi, Nassi, Baldini, Bani. A disposizione Batistoni, Veli, Ferrera, Igbineweka, Taglioli Leonardo, Antoni, Pinna, Cioni, Lazzerini. All. Taccola.

Colli Marittimi: Berrugi, Mattei, Pedrali, Camerini A., Buselli, Del Gratta, Remelli, Sarais, Biagioni, Pellegrini, Pannocchi. A disposizione Lisi, Mecherini, Calzolari, Cacace, Giacomelli, Bilanceri, Manno, Levato, Della Santa. All. Verdiani.

Arbitro: Cremonini di Pisa