Calcio. Promozione: Maremma amara per l'Urbino

Azione

Pisa 13 marzo 2023 – Nel campionato di Promozione Toscana, l’Urbino Taccola torna con una sconfitta per 2 – 0 dalla trasferta in Maremma contro l’Atletico. La squadra di mister Roberto Taccola incassa un gol per tempo. Dopo appena dieci minuti sblocca la gara Coli per l’Atletico, nella ripresa, in pieno recupero raddoppia Anichini. Gli ulivetesi mantengono il quarto posto in classifica con trentacinque punti in ventitre gare, sette in meno della seconda Geotermica ed un in meno della terza Colli Marittimi. Ora però in questo finale di campionato devono guardarsi alle spalle: al quinto punto un solo punto sotto c’è un Castiglioncello capace di vincere sul campo dello Sporting Cecina campione, mentre a tre punti ci sono proprio gli avversari dell’Atletico Maremma che, a questo punto ci credono trovandosi a meno dieci dalla seconda in classifica Geotermica. La prossima gara dei biancorossi ulivetesi è in programma in casa ed arriveranno i Colli Marittimi, un crocevia forse già decisivo per la griglia play-off a tre giornate dalla fine della stagione regolare.

Atletico Maremma: Barbanera, Giustarini, Fusini, Sgherri, Ferraro, Forieri, Presicci, Rigutini, Coli, Anichini, Begnardi. A disposizione Bigoni, Sarzilla, Vettori, Barbini, Rossetti, Bertocchi, Bianciardi. All. Lorenzini

Urbino Taccola: Bulleri, Balduini, Franchi, Veli, Anichini, Taglioli Lorenzo, Igbineweka, Cecchi, Nassi, Pinna, Salvadori. A disposizione Batistoni, Desideri, Ferrera, Baldini, Taglioli Leonardo, Tahiri, Bani. All. Taccola

Arbitro: Menta di Piombino

Marcatori: 10’ Coli, 93’ Anichini