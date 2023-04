Calcio. Prima: Migliarino battuto nel derby

Pisa 11 aprile 2023 - Nel posticipo di Pasquetta ancora una sconfitta per il Migliarino Vecchiano che esce battuto in casa dal San Giuliano nel derby tra i due Comuni della Valdiserchio. Alla fine è 0 – 2, un po’ a sorpresa viste le motivazioni delle due compagini. Partita brutta, che sarebbe stata destinata ad un mesto pareggio a reti bianche se ad inizio secondo tempo il San Giuliano non avesse nel giro di due minuti trovato due reti che hanno incanalato in maniera decisiva le sorti del match.

Gli ospiti di mister Roventini sono scesi in campo rilassati con l’atteggiamento di chi non ha più niente da chiedere al campionato. Il Migliarino Vecchiano avrebbe dovuto approfittare di questo clima tranquillo, ma non ha praticamente mai impensierito la porta sangiulianese. Mister Andreotti, alla sua seconda gara alla guida della squadra, le ha provate tutte, facendo alternare tutte gli attaccanti a propria disposizione, compreso lo juniores classe 2005 Freschi che ha debuttato, ma il primo ed unico tiro in porta è arrivato all’89’ con Harch, ben parato dal portiere ospite. Un po’ poco per pensare di vincere contro una squadra esperta ed attrezzata come il San Giuliano che si è imposta grazie alle reti messe a segno dall’esterno d’attacco Ghelardoni e dal centrocampista Micheletti.

Così è arrivato da questo turno pasquale un primo verdetto: il Lammari è la seconda squadra che retrocede in Seconda Categoria, oltre al ritirato Marina di Massa, perché a -8 dal Migliarino Vecchiano non potrà più raggiungerlo. Così come il Corsanico non potrà più salvarsi direttamente con la “forbice” di 10 punti sul Migliarino Vecchiano, perché a due giornate dalla fine ha un solo punto di vantaggio sui biancorossi.

Quindi sarà play-out, spareggio salvezza in gara unica, tra Corsanico e Migliarino Vecchiano, con i biancorossi che stanno sprecando sinora l’occasione di poter scavalcare i versiliesi in classifica. Perché chi arriva davanti giocherà lo spareggio in casa col pareggio a proprio vantaggio. Ad oggi dunque, purtroppo, si profila un ‘tremendo’ sportivamente parlando play-out in trasferta a Corsanico dove il Migliarino Vecchiano sarebbe chiamato a vincere per mantenere la categoria e non retrocedere subito da matricola. Sicuramente la squadra di mister Andreotti ha i mezzi per compiere l’impresa, ma certamente non sarà facile.