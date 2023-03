Calcio. Prima: il Migliarino a Corsanico

Azione

Pisa 18 marzo 2023 – Urbino Taccola – Colli Marittimi: è questa la sfida in programma allo Stadio di Uliveto Terme per questa undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione. Gara vibrante e molto importante per il finale di stagione che vede impegnate entrmabe le compagini nella lotta per un piazzamento al sole per i play-off. Colli Marittimi terzi con trentasei punti, biancorossi di mister Taccola quarti con trentacinque. Ma sotto Castiglioncello ed Atletico Maremma non staranno certo a guardare. Sono ormai solo tre le giornate che mancano alla fine del campionato.

In Prima Categoria la partita più importante per le pisane è quella del Migliarino Vecchiano quartultimo che gioca sul campo del Corsanico terzultimo: scontro diretto fondamentale fra le due squadre per mantenere la categoria. Il Migliarino in caso di vittoria può aspirare a salvarsi direttamente, in caso di parità o sconfitta dovrà mettere in conto probabilmente uno spareggio play-out proprio contro lo stesso Corsanico. Derby Tirrenia – Calci fra due squadre dai validi organici ma separate da una dozzina di punti che non consentono al Tirrenia di stare ancora decisamente tranquillo. I calcesani sono a quattro punti dal Fornacette quarto in classifica. Il San Frediano riposa, così il San Giuliano può staccarlo in casa allo Stadio Comunale ‘Bui’ contro il Lammari penultimo. Un girone competitivo che in questa decima giornata del girone di ritorno potrà avere una svolta importante con la sfida tra il Romagnano secondo le la capolista Viareggio.