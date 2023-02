Calcio. Giovanili: Romaiano domina Juniores ed Allievi

Azione

Pisa 23 febbraio 2023 – Siamo a due terzi nei campionati giovanili regionali e provinciali.

Juniores regionali Elite. L’Urbino Taccola vince il derby sul campo del Cenaia per 1 – 3 ed agguanta il settimo posto mettendo in apprensione i locali nella lotta per non retrocedere.

Juniores regionali. Il Pisa Ovest vince 0 – 1 nella lunga trasferta all’Isola d’Elba. Il Litorale Pisano pareggia 2 – 2 a Ponsacco nella sfida tra ultima e penultima: insieme a loro retrocederebbero in questo momento altre due squadre della provincia pisana, la Bellaria Cappuccini ed il Forcoli oltre alla Pro Livorno Sorgenti. Il San Giuliano vince 1 – 2 sul campo della Folgor Marlia e mantiene tre punti di vantaggio sulla seconda Lido di Camaiore.

Juniores provinciali. Il Romaiano vince anche a Santa Maria a Monte (0 – 1) e fa il vuoto alle sue spalle con nessuna avversaria in grado di stargli dietro.

Allievi regionali Elite. Lo Zambra supera 2 – 0 la Lastrigiana ed ipoteca la salvezza: le ultime cinque sono ormai piuttosto staccate dal gruppo.

Allievi regionali. Il Pisa Ovest perde 3 – 6 in casa contro l’Invicta Sauro, mentre il Calci battendo 1 – 3 le Colline Pisane nel derby ipoteca la salvezza. San Giuliano quartultimo dopo la vittoria 1 – 4 sul terreno della Lunigiana. Negli Allievi B lo Zambra perde in casa contro la Sestese (0 – 1) e si ritrova a meno cinque dalla salvezza.

Allievi provinciali. Comanda il Livorno 9 con quarantatre punti, nonostante il 4 – 4 interno contro il Palazzaccio. Nel girone di Lucca San Prospero Navacchio e Sextum Bientina sono fuori dai giochi per la vittoria finale.

Giovanissimi regionali Elite. Importante vittoria dello Zambra (1 – 2) sul terreno della Lastrigiana. Settimo posto per i bianco-blu.

Giovanissimi regionali. L’Atletico Cascina travolto a Pontedera dalla ‘manita’ dell’Oltrera: 5 – 0. Il Calci travolge 4 – 1 il Fornacette. Il Pisa Ovest incassa un poker dal San Marco Avenza e rimane a sei punti.

Giovanissimi provinciali. Il Romaiano batte 3 – 1 il Santa Maria a Monte e vola a cinquantatre punti, alle sue spalle Sextum Bientina, Perignano e San Frediano si giocano la seconda piazza.