Calcio. Giovanile: Calci che vittorie

Un'azione di gioco

Pisa 21 marzo 2023 – Verdetti nei campionati giovanili regionali e provinciali.

Juniores regionali Elite. L’Urbino Taccola pareggia 1 – 1 contro il San Marco Avenza e mantiene il sesto posto. Il Perignano piega il Montelupo nell’anticipo (2 – 1), mentre il Cenaia è quintultimo nonostante riesca a fermare il Maliseti Seano secondo. Già retrocesse Olmoponte, Porta Romana ed Audace Legnaia.

Juniores regionali. Il Pisa Ovest pareggia 1 – 1 contro l’Atletico Maremma. Già retrocesse Ponsacco e Litorale Pisano. In bilico altre tre pisane, il Forcoli, la Bellaria Cappuccini e l’Atletico Etruria. Il San Giuliano espugna 1 – 3 l’Atletico Lucca e comincia davvero a sognare la categoria superiore.

Juniores provinciali. Il Romaiano espugna Bientina 2 – 3 e grazie alla vittoria del San Frediano nel derby contro l’Atletico Cascina (2 – 3 anche qui) si porta a più sette ad otto giornate dalla fine del campionato.

Allievi regionali Elite. Lo Zambra perde 3 – 1 a Forte dei Marmi. Forcoli e Monteriggioni già retrocessi.

Allievi regionali. Il Pisa Ovest cade in casa 0 – 1: il derby pisano è del Calci, ora sesto con trentacinque punti, quattro in più del Pisa Ovest. Colline Pisane pressoché spacciate con quattordici punti in ventitre partite.

Negli Allievi B lo Zambra batte 1 – 0 la Poggibonsese e la condanna alla retrocessione. Una vittoria che riaccende le speranze di salvezza per lo Zambra che domenica sarà però sul campo del Tau Altopascio capolista.

Allievi provinciali. Il Livorno 9 guida in testa, seguito da Atletico Cascina e Romaiano: tre squadre in cinque punti a poche giornate dalla fine.

Giovanissimi regionali Elite. Lo Zambra perde in casa contro l’Affrico (0 – 2) e con la penalizzazione di quattro punti deve ancora guardarsi alle spalle. Già retrocesse Sangiovannese e Poggibonsese.

Giovanissimi regionali. L’Atletico Cascina già retrocesso (sei punti) perde anche sul campo della Portuale (2 – 1). Scende anche il Montaione Gambassi. In bilico anche Forcoli e Bellaria Cappuccini. Il Calci batte 2 – 0 il Forcoli e mantiene il suo bellissimo secondo posto alle spalle della corazzata Fucecchio.

Giovanissimi provinciali. Il Romaiano batte 2 – 0 il Perignano e vola a sessantacinque punti in attesa solo della matematica vittoria del campionato.