Calcio. Dilettanti: pari il derby Calci - Migliarino

Fausto Guerrini (Popolare Cep)

Pisa 9 marzo 2023 – Nei recuperi infrasettimanali, in Prima Categoria il Tirrenia pareggia 2 – 2 contro il Fornacette. Ospiti in vantaggio per 0 – 2 ma i litoranei non mollano e sono protagonisti di una grande rimonta. Il Tirrenia di mister Tortiello è sceso in campo con Giacobbe, Morgana, Mani, Betti, Pieroni, Giari, Cozzi, Balleri, Arrighi, Anichini, Paduano. A disposizione Fadda, Frroku, Colombini, Prato, Termine, Luperini, Giambruni, Salvadori, De Marchi.

Nell’altro recupero sempre del girone A di Prima Categoria, è parità nel derby sul neutro del “Nuovo Marconcini” di Pontedera tra il Calci ed il Migliarino Vecchiano che così conquista un punto importante in chiave salvezza. Succede tutto nel finale quando è il Calci a passare per primo in vantaggio a sette minuti dalla fine, ma poi un Migliarino Vecchiano mai domo riesce a pareggiare nel recupero con Diego Montanelli, il cui tiro destinato in fondo al sacco viene accompagnato in rete da un difensore di casa in disperato recupero. Meglio il Calci nel primo tempo, con alcune buone opportunità non sfruttate, anche se poi la più clamorosa è capitata agli ospiti che colpiscono un palo interno con Lorenzo Montanelli sulla cui respinta Chelotti calcia a colpo sicuro centrando però il portiere di casa. Più equilibrato il secondo tempo con i biancorossi che colpiscono un altro palo con Mori, fino al pirotecnico finale che ha visto prima il Calci illudersi, e poi il Migliarino Vecchiano riacciuffare in extremis il risultato per un punto che fa morale e classifica.

In Seconda Categoria nel girone A il San Prospero Navacchio perde in casa all’Arena contro la Fivizzanese (1 – 3). Sospesa invece dall’arbitro la gara Pontasserchio – Lido di Camaiore sul risultato di 0 – 2 per gli ospiti. Inspiegabile il motivo da quanto riferito dalla dirigenza locale, dato che c’erano normali proteste ma assolutamente nessun rischio per l’incolumità dell’arbitro stesso e dei giocatori. Nel girone B nuova sconfitta per la Nuova popolare Cep di mister Guerrini. Il Monteserra si impone 2 – 0 con le reti di Carmignani e Pellegrini.

Monteserra: Landi, Barsotti, Mele (Pagni), Tagliagambe, Marianelli, Pachetti, Pignotti (Fogli), Diop, Carmignani (Giordano), Hajji, Pellegrini. A disposizione Tempestini, Giani, Di Bella.

Nuova Popolare Cep: Botrini, Battelli, Simonelli, Pagliai, Masoni, Ficini, Cavicchi (Novi), Giuffrida (Folleri), Lentini, Mulè (Cioni), Russo. A disposizione Bertini, Caponi, Nieri. All. Guerrini.