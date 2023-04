Fiorentina, Biraghi omaggia Sirigu nel pre-partita contro lo Spezia

Firenze, 8 aprile 2023 - Mai come questa stagione, nonostante una prima parte andata male in campionato, si respira a Firenze un'aria di entusiasmo. Quasi palpabile, come è stato evidenziato nel pre-partita della gara contro lo Spezia, con un Franchi colorato quasi interamente di viola. Anche all'interno della squadra questo entusiasmo si vede e si sente. Il gruppo, dopo la gara contro l'Empoli (l'ultima senza vittoria prima della grande striscia positiva di risultati, ben otto), si è unito come non mai, trovando la chiave di volta. Sotto questo aspetto è stato molto bello il gesto di capitan Biraghi, che durante l'inno della Serie A e la foto di squadra, ha esposto la maglietta di Salvatore Sirigu, infortunatosi due settimane fa durante la sosta per le nazionali, nell'amichevole del Franchi contro il Seravezza Pozzi. Un incidente che ha visto la lesione del tendine d'Achille per il portierone ex Genoa, e che sarà costretto quindi a stare lontano per un bel po' dal campo di gioco. Nonostante sia arrivato solo a gennaio, quello di Sirigu è stato infatti un acquisto molto importante, soprattutto per quello che ha portato alla squadra in termini di mentalità e di unione di gruppo. Lo stesso Vincenzo Italiano ha sottolineato durante alcune sue dichiarazioni il valore del calciatore, dicendo di avere una condizione psicofisica invidiabile, ma che nonostante tutto "Sarà con noi anche da infortunato".

A proposito di leader, durante il riscaldamento il direttore Joe Barone ha premiato con una maglia celebrativa Riccardo Saponara e Igor, per aver raggiunto le 100 presenze in maglia viola, traguardo toccato nell'ultima sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, e commentato così dal difensore brasiliano con un post su Instagram: "Non ci sarebbe modo migliore per completare 100 partite con quella maglia. Voglio ringraziare Dio per avermi permesso di fare ciò che amo e anche per la fiducia che la Fiorentina e i miei compagni mi danno. Molto felice e soddisfatto di far parte di questa squadra".