Arezzo, 19 novembre 2024 – BC Servizi Arezzo Mercoledi a Castelfiorentino nel turno infrasettimanale Due squadre in cerca di riscatto nel penultimo turno di andata

Mercoledi 20 Novembre alle ore 21 la BC Servizi Arezzo sarà impegnata nel secondo turno infrasettimanale del campionato sul campo del Solettificio Manetti Castelfiorentino. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte e di conseguenza chiamate ad una pronta reazione in vista del finale di questo equilibrato girone di andata. Castelfiorentino è allenata da Samuele Manetti ex giocatore della società che lo scorso anno risollevò la squadra nella seconda fase portandola alla salvezza, quest'anno alcuni infortuni hanno minato il percorso dei fiorentini che si sono visti costretti ad inserire un nuovo giocatore, Azzano, che ha esordito domenica scorsa a Siena contro il Costone segnando 12 punti. Fino ad oggi il miglior realizzatore di Castelfiorentino è stato Guutierrez con 16,7 realizzati a partita seguito da Falaschi e Ciano tutti oltre i 15 punti di media. La BC Servizi cercherà il secondo successo esterno in stagione con il chiaro intento di cancellare la prestazione del secondo tempo contro San Miniato, provando a tornare quella squadra capace di lottare su ogni pallone con il coltello fra i denti e capace di mettere in difficoltà ogni avversario. Il campionato non concede infatti pause e questo turno infrasettimanale rappresenta un test molto importante per Arezzo in un campo che storicamente ha regalato pochissime soddisfazioni ai colori amaranto. Arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Cirinei di Pisa e Parigi di Firenze che alzeranno la palla a due iniziale tra Manetti Castelfiorentino e BC Servizi Arezzo alle ore 21.