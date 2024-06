Basket: rinnovo sponsor tra Dukes e Romolini Immobiliare

Arezzo, 18 giugno 2024 – La Dukes Pallacanestro Sansepolcro è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Romolini Immobiliare, che continuerà a essere lo sponsor principale della squadra anche per la stagione 2024-2025. Tale collaborazione, che va avanti in modo proficuo già da qualche anno, si è rivelata un connubio vincente, basato su valori condivisi e sulla passione per lo sport e per lo sviluppo del territorio.

Romolini Immobiliare, leader nel settore immobiliare, ha dimostrato un costante impegno nel supportare la nostra realtà sportiva, contribuendo in maniera significativa alla crescita della squadra. Il loro sostegno è stato fondamentale nel raggiungimento dei nostri successi e nel promuovere il valore del lavoro di squadra, della dedizione e della determinazione.

"Siamo entusiasti di proseguire questa fruttuosa collaborazione con Romolini Immobiliare," afferma Michele Allegrini, presidente della Dukes Pallacanestro Sansepolcro. "Il supporto di Riccardo e Marta, non solo ci consente di migliorare continuamente le nostre performance in campo, ma ci permette anche di promuovere i valori dello sport verso i giovani della nostra comunità."

La Dukes Pallacanestro Sansepolcro e Romolini Immobiliare invitano tutti i tifosi e la comunità a sostenere la squadra nella prossima stagione, partecipando numerosi alle partite e condividendo insieme le emozioni che solo il basket può dare.