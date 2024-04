Anche ad Arezzo “Run4unity”, la staffetta mondiale per chiedere la pace

Arezzo, 23 aprile 2024 – Sabato 4 e domenica 5 maggio, anche ad Arezzo si svolgerà “Run4unity”, la staffetta sportiva mondiale che, ogni prima domenica di maggio, tocca centinaia di città nel mondo, coinvolgendo migliaia di ragazzi intorno ad un solo obiettivo: promuovere la pace e la fratellanza universale attraverso lo sport, il gioco e le azioni concrete. Lo slogan 2024 è "Spark peace!", cioè “Accendiamo la pace!”.

L'evento prende il via dalle Isole Fiji, lungo il 180° meridiano, dove ha inizio il nuovo giorno. Da lì, i giovani si passano il "testimone" virtuale da un fuso orario all'altro, ad unire simbolicamente la Terra nel corso delle 24 ore successive.

L’iniziativa, che è promossa ad Arezzo dal Centro Sportivo Italiano e dal Movimento dei Focolari, si svolgerà presso il San Domenico Village (Via del Balilla 11, Casa del CSI, Arezzo). Si comincia sabato 4 maggio, alle 15:00, con i tornei di calcetto, pallavolo, pallacanestro, che vedranno la loro fase conclusiva domenica 5, nella giornata di Run4unity. Alle 12:00 (ora italiana), i tornei saranno sospesi per alcuni minuti, per il cosiddetto “Time-Out”, un momento di silenzio dedicato alla pace, nel quale ricordare tutti coloro che vivono in luoghi di guerra e disunità, e per lanciare un messaggio ben chiaro: il mondo ha bisogno di pace e di unità ed ognuno di noi deve e può fare la propria parte!

L’iniziativa è aperta a persone di ogni età, purché disposte a mettersi “in gioco”, vivendo un'esperienza sportiva intergenerazionale all'insegna dell’unica regola di Run4unity, che è la cosiddetta “Regola d'oro”, presente in tutte le principali correnti religiose e sapienziali delle diverse culture del mondo: «Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te» e «Non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te».

Durante le giornate anche giochi inclusivi accessibili a tutti e laboratori musicali, adatti a bambini e ragazzi.

Le premiazioni si svolgeranno domenica 5 maggio dalle ore 17:00, in piazza San Domenico.

Run4unity è nata nel 2005 come iniziativa dei ragazzi e dei giovani del Movimento dei Focolari, nel corso degli anni ha visto l'adesione di varie realtà ed associazioni, impegnate insieme, in prima linea, per costruire e diffondere un messaggio di pace.

Dal 2023, anche il CSI Toscana aderisce e promuove l’iniziativa. Il 4 maggio 2023, in occasione della 15ma Run4unity, infatti, ha lanciato il progetto EduCARE Sport, ispirato agli insegnamenti di don Milani.

Per partecipare alla Run4unity di Arezzo basta scrivere a:

[email protected].