Allo stadio “Dei Pini” di Foiano, l’ACF Arezzo Primavera compie l’impresa

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Allo stadio “Dei Pini” di Foiano della Chiana, l’ACF Arezzo Primavera ha compiuto l’impresa. Grazie alla rete di Torres, le cittine di Simone Gori superano di misura il Milan, campione in carica del campionato Primavera 1. Quarta vittoria consecutiva per le amaranto, quinto risultato utile, 13 punti su 15 conquistati nel girone di ritorno.

Il match si apre con un’occasione delle padrone di casa con Marra che trova lo spazio per tirare, ma Belloli risponde presente. Poco dopo ci prova Placidi. Il tiro, però, finisce al lato. È il Milan che poi si fa vedere, prima con Longobardi e poi con Di Falco, due azioni che portano al nulla di fatto. Arrivate al trentesimo minuto le amaranto sfruttano al meglio una grande occasione. Belloli sbaglia il rinvio e Torres recupera palla. La calciatrice aretina tira dalla tre quarti e trova la rete. 1-0 Arezzo.

Nella ripresa, il Milan pressa l’ACF Arezzo, con l’intenzione di trovare il pareggio. Longobardi arriva al tiro ben due volte nel giro di poco tempo, senza concretizzare. Al 65’ le ospiti rimangono in dieci per l’espulsione di Donolato, ma le rossonere continuano a rendersi pericolose anche con un uomo in meno. Caldarelli e la difesa amaranto sono impenetrabili e al triplice fischio il risultato dà ragione alle cittine di Gori.

ACF Arezzo: Cardarelli, Nasoni, Ghio, Tomassini, Carosi, Moretti, Baccaro, Placidi, Marra, Balducci, Torres

A disposizione: Verano, Bolognesi, Arena, Galo, Lelli, Hervieux, Perfetti, Bonadies, Santini

All. Simone Gori

AC Milan: Belloli, Pomati, Hu, Vitale, Peres, De Marco, Di Falco, Montaperto, Longobardi, Appiah, Donolato

A disposizione: Lorenzi, Zapelli, Bonanomi, abbateangelo, Rossi, Tomaselli, Minnei, Zanisi

All. Matteo Zago

Marcatrici: Torres (30’)

Espulse: Donolato (65’)

UNDER 12: POGGIBONSI – ACF AREZZO 1-3

Le cittine della scuola calcio superano anche il Poggibonsi e concludono il Torneo nazionale di categoria al primo posto, garantendosi l’accesso alla prima fase interregionale. Il risultato è maturato con la vittoria dei giochi iniziali, oltre che al successo di due tempi su tre delle piccole amaranto. In rete per l’ACF sono andate: Noemi De Marco (che ne ha segnati quattro), Francesca Mazzacane, Chiara Lucarini, Martina Coccia, Vittoria Cipollini e Angelica Poggini.