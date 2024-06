Arezzo, 18 giugno 2024 – 10° Edizione del Torneo “Il Bastardo” : Indicatore – Patrignone 2 – 0

Indicatore : Garbinesi, Crestini, Citernesi, Ercolani, Cerofolini, Tommaso Garbinesi, Diego Torzoni, Stefano Rubechini, Ruggeri, Terzi. All. Ferrini Claudio. A disposizione : Leonardo Nocentini, Claudio Torzoni, Lorenzo Nocentini, Riccardo Perrino, Fabio Tenti.

Patrignone : Pasqui, Santamaria, Boschi, Mohamed M’ Barki, Tegliai, Marco Scarpellini, Rosadi, Boncompagni, Riccardo Scarpellini, Mohamed Kilani, Mantovani. All. Massimo Valentini. A disposizione : Cecci, Casale, Benigni, Romani, Paffetti.

Arbitro : Andrea Gagliardi di San Giovanni Valdarno, Assistenti Sig.ri : Riccardo Chini di San Giovanni Valdarno e Noferi Roberto di San Marco ( AR).

Marcatori : 2T : 2’ Andrea Rubechini, 12’ Cerofolini.

L’ Indicatore di Mister Claudio Ferrini ad inizio sorprende il Patrignone e con le reti di Andrea Rubechini e Cerofolini porta a casa il secondo successo di questa 10° Edizione del Torneo “Il Bastardo” e la qualificazione agli ottavi. Naturalmente è sempre sorprendente il colpo d’occhio della Tribuna del “Nocciolini” di Pieve al Toppo, con circa 200 persone e tanto tifo dei tifosi dell’ Indicatore, arrivato con bandiere, tamburi e tanto cuore.

Partita equilibrata, soprattutto nel primo tempo, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e danno vita a giocate in velocità e continui capovolgimenti di fronte, giocando una gara di grande intensità, con le due difese molte accorte che concedono davvero poco agli attacchi avversari e superata la prima fase di studio a sfiorare il vantaggio è il Patrignone che viene in avanti per vie esterne e con uno scambio Mantovani - Mohamed Kilani, consento a Riccardo Scarpellini di colpire a botta sicura e salvataggio sulla linea di Ercolani, anche se, nel tentativo di liberare, rischia l’autorete. Scampato il pericolo, l’ Indicatore si riversa in avanti, con maggiore continuità, sempre sorretta dall’ attenta regia di Stefano Rubechini che fa davvero la differenza in campo e il numero 10 rossoblu si rende pericoloso in un paio di circostanze, la prima direttamente su calcio piazzato e pallone che finisce a lato di poco, poi con una conclusione dalla distanza che meritava maggior fortuna, con il pallone che termina fuori di un soffio. Nel mezzo la rete di Terzi, annullata per fuorigioco dello stesso attaccante e il tempo si chiude con l’ Indicatore in avanti e Patrignone che si difende con ordine, chiude bene gli spazi e squadre che vanno al riposo, con il risultato di parità, a reti inviolate.

Sensibilmente diversa la ripresa, con l’ Indicatore che ritorna in campo motivato a cogliere l’ intera posta in palio e al primo affondo riesce a sbloccare la partita, sugli sviluppi di una azione manovrata, Ruggeri libera al tiro Andrea Rubechini che in diagonale spedisce il pallone ad insaccarsi sul palo più lontano, dove Paqui non ci può arrivare. Patrignone che in questo inizio di secondo tempo, accusa un certo calo e l'Indicatore ne approfitta in pieno nel mettere allo “angolo” l’ avversario e realizzare il raddoppio sugli sviluppi di una azione d’angolo, il pallone giunge a Cerofolini che conclude in diagonale e mette a segno in questo modo il raddoppio e raggiunto il doppio vantaggio, l’ Indicatore continua a mantenere la sua supremazia territoriale, alla caccia del terzo gol e solo con il passare dei minuti il Patrignone riesce a prendere campo, usufruendo delle forze fresche che Mister Valentini manda in campo, effettuando dei cambi ed inserendo i vari :Cecci, Romani, Paffetti, però in questa fase manca nell’ ultimo passaggio per liberare un’ uomo al tiro e Indicatore che arretra il proprio baricentro e gioca in contropiede, con il risultato che non cambia e l'undici di Mister Ferrini ( formazione detentrice del titolo) guadagna il passaggio agli ottavi.