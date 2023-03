Tavola rotonda con le imprese "La priorità: ridurre i consumi"

di Iacopo Nathan

Una tavola rotonda sull’innovazione e il futuro delle imprese sul territorio fiorentino. Durante l’evento “Top 500“ che si è svolto alle Serre Torrigiani di Firenze, dove è stato presentato in anteprima il fascicolo con tutti i dati riguardanti le migliori realtà del territorio fiorentino, sono intervenuti anche tre grandi imprenditori, che hanno avuto modo di raccontare la loro esperienza. Fabio Nocentini, Vice Presidente Esecutivo Gruppo Savino Del Bene, Sandro Fratini, presidente Belvedere Angelico e WTB Hotels e Carlo Felice Chizzolini, direttore industriale e ambiente Sammontana si sono confrontati su numerosi aspetti del loro lavoro quotidiano e su come le rispettive imprese affrontano le nuove sfide del mercato e della sostenibilità.

"Stiamo vivendo un momento assolutamente singolare – spiega Chizzolini di Sammontana –. I rincari energetici ci hanno spinto a maggiore attenzione sotto tutti gli aspetti, anche e sopratutto quello dei consumi. Già da tempo abbiamo dato vita ad un vero e proprio piano di riduzione dei consumi, che riesca sia a farci raggiungere l’obiettivo del risparmio energetico, senza penalizzare la produzione. Stiamo cercando di creare una sorta di vero e proprio osservatorio dei prezzi energetici, senza perdere di vista anche le esigenze e le difficoltà dei nostri lavoratori".

"La realtà odierna ci richiede un’attenta riflessione sull’impatto ambientale e sociale delle politiche aziendali – aggiunge Nocentini, Gruppo Savino Del Bene –. In quest’ottica il Gruppo si sta muovendo verso pratiche più green, per dare il proprio contributo a sostegno dell’ambiente, grazie ad un’accurata selezione dei fornitori e all’utilizzo di strumenti tecnologici in grado di calcolare le emissioni di Co2 per ogni spedizione. Posso affermare che sia un vero e proprio impegno sociale da rispettare a livello aziendale, per creare un futuro più sostenibile".

"Arriviamo da due anni molto difficili – conclude Fratini, Belvedere Angelico –, minati dalla pandemia e dalla guerra, uniti a rincari altissimi. La risposta che ho deciso di dare io è stata la qualità. Sotto tutti gli aspetti, dalla gentilezza a livello umano, all’attenzione ai minimi dettagli. Oggi offrire questi servizi ai clienti, nel campo del turismo, può essere la risposta in grado di fare da traino al settore".