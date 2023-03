Strade regionali, cantieri aperti

"Sul versante delle strade regionali – osserva il governatore della Toscana, Eugenio Giani – penso alle 16 opere sul territorio (per oltre 132 milioni), ai lavori che completano la SR 429 della Valdelsa da Empoli a Poggibonsi (impresa storica), ai lavori sulla SR 69 di Valdarno alla variante sulla SR 445 della Garfagnana, dalla variante all’abitato di Staggia sulla SR 2 Cassia nel senese alle opere di adeguamento della SR 71 Umbro Casentinese Romagnola nell’aretino, dalla messa in sicurezza e adeguamento della SRT 325 a Vaiano, alla San Miniato-Fucecchio, all’adeguamento e messa in sicurezza sulla FI-PI-LI, fino alla variante sulla SR 436 nel pistoiese. E per velocizzare i cantieri e poter reinvestire i ricavi in sicurezza, manutenzione e sviluppo della rete stradale stiamo lavorando per costituire una società in house, Toscana Strade, che avrà come mission il potenziamento e la gestione della Fi-Pi- Li e la realizzazione degli interventi infrastrutturali. In ambito ferroviario un risultato importante è rappresentato dal nuovo accordo quadro con RFI, che tiene conto degli interventi in corso sulla rete ferroviaria, con un orizzonte anche oltre al 2027, in particolare lo Scavalco tra porto e anti-porto a Livorno, la velocizzazione della Empoli-Siena, la nuova stazione Guidoni a Firenze".