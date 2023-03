Reati, contravvenzioni e tribunali Recuperate nove posizioni I controlli e il contributo dei cittadini

di Gabriele Manfrin

Tra gli indicatori che compongono la classifica, la voce "giustizia e sicurezza" è quella che vede la città posizionata nella parte bassa della classifica, prececisamente all’86° posto. Comunque in salita rispetto allo scorso anno di ben 9 posizioni.

Il dato, composto da 15 sotto indicatori, tiene conto dei reati, degli incidenti, delle denunce pervenute, e delle cause civili e penali pendenti. La classifica, logicamente tende a premiare le città medio-piccole mentre evidenzia le criticità di quelle più grandi: non è un caso le tre zone più popolose del Paese – Roma, Milano e Napoli – si trovano al 106°, 103° e 104° posto. Nonostante al primo impatto la posizione possa in qualche modo sorprendere, lasciando presagire una città dominata dalla criminalità, in realtà testimonia un profondo senso civico dei cittadini, che non esitano a sporgere denuncia, nonché un sistema efficiente di controlli in cui le forze dell’ordine riescono a intercettare i comportamenti illegali. Non a caso, sempre in relazione ai sotto indicatori, spicca la 101ª posizione della città per la voce "furti con strappo", calcolata sulla base delle denunce sporte ogni 100mila abitanti. Troviamo la città nella medesima posizione anche per l’indice di criminalità, calcolato sul totale delle denunce ogni 100mila abitanti. Rank più elevato invece per il riciclaggio di denaro e la mortalità per gli incidenti stradali, in cui Firenze occupa rispettivamente la 28ª e la 36ª posizione. Tra gli indicatori dei delitti più comuni, troviamo Firenze 94ª per quanto riguarda i reati legati agli stupefacenti, 97ª per le rapine in pubblica via, 98ª per i furti in abitazione e 90ª per i reati informatici; posizioni certamente lontane dalla vetta ma come sottolineato indicative di una forte sensibilità dei residenti rispetto a questi temi.

Per quanto riguarda il lato giudiziario, la classifica dipinge un quadro migliore. Troviamo infatti la città 19ª per l’indice di rotazione delle cause, 54ª in relazione alla durata media delle cause civili e 45ª per le cause pendenti ultra triennali, calcolate in percentuale sul totale delle cause pendenti.

Menzione a parte per l’indice di litigiosità, ottenuto sulla base del numero di cause civili iscritte ogni 100mila abitanti, vede la città 78ª. Posizione nettamente più elevata in relazione alla capacità di riscossione del Comune dei propri crediti verso i cittadini (multe, tasse, oneri), calcolata intorno all’84%, vede Firenze 12ª su ben 107 città.