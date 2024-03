"Più forti sui mercati internazionali"

FIRENZE

Il primo bando pubblicato del pacchetto di misure per le imprese finanziate con il programma Por-Fesr 2021-27 è quello dedicato al sostegno degli investimenti in internazionalizzazione. "Con questo bando tendiamo una mano sia alle imprese già presenti nei mercati extraeuropei, sia alle aziende fino ad ora poco vocate all’export, che rappresenta il 44 per cento del Pil regionale e mai come adesso, con il rallentamento della domanda interna per via dell’inflazione, si rivela importante. Ci aspettiamo una bella partecipazione delle imprese", dichiara l’assessore Leonardo Marras in occasione della presentazione del bando.

I progetti ammessi a finanziamento sono 667 e 693 le imprese destinatarie dell’agevolazione. In termini di risorse, a fronte di uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro, i contributi concessi ammontano in totale a 24,7 milioni di euro, di cui 19,3 per imprese del settore manufatturiero e circa 5,4 per quelle di turismo e commercio, che si traducono in poco meno di 60 milioni di euro di investimenti totali, di cui 47 per il manifatturiero e quasi 13 milioni per il settore turismo e commercio.