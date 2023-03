Nove hotel e 200 dipendenti

FIRENZE

WTB Hotels è il gruppo italiano di hôtellerie che racconta un nuovo concetto di ospitalità: una catena di pregio che punta sulla qualità e su una formula innovativa che unisce alberghi con un segno estetico molto forte, diverse fasce di prezzo con un ventaglio differenziato da quattro a cinque stelle. Partito nel 2003 a Firenze, quando gli imprenditori Sandro e Antonella Fratini intervennero con un forte investimento sulla storica Piazza Santa Maria Novella, allora in pieno degrado, ristrutturando un edificio chiuso da 35 anni che divenne poi il primo albergo della catena, l’Hotel Santa Maria Novella. Sono cinque in tutto i palazzi acquisiti nella piazza, restaurati e trasformati in hotel, contribuendo significativamente al pieno recupero dell’area.

Tutti gli alberghi di WTB Hotels si ispirano a una passione ed è proprio questa a creare un’atmosfera che nessun altro albergo può offrire. Attualmente il portfolio di WTB Hotels si compone di 9 strutture, sette a Firenze, una a Roma e una a Venezia, per un totale di oltre 400 camere e 200 dipendenti. Attenzione maniacale al cliente e al servizio, abbinate alla conoscenza delle esigenze di tutti i tipi di target sono gli strumenti attraverso i quali WTB Hotels porta avanti i propri obiettivi.